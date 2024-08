Verónica Castro cree que Cristian Castro se está equivocando al reconciliarse con Mariela Sánchez

Cristian Castro regresó por tercera vez con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- quien alguna vez aseguró que sería la nuera oficial y definitiva de Verónica Castro.

Pati Chapoy -de 75 años de edad- entrevistó a Cristian Castro -de 49 años de edad- sobre cómo fue su reconciliación con Mariela Sánchez.

Pues los fans del cantante quieren saber cómo tomó este polémico regreso romántico la veterana actriz de telenovelas.

Para mala fortuna de Cristian Castro, su mamá Verónica Castro cree que el cantante mexicano se está equivocando con Mariela Sánchez.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Verónica Castro -de 71 años de edad- aseguró que no puede meterse en la relación de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

Sutilmente recordó que por amor se cometen muchos errores, por lo que no está de acuerdo con el regreso de Cristian Castro y Mariela Sánchez.

“Pues volvió, pero ¿qué le vamos a hacer? El amor es así, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Quién no se equivoca en el amor? Todos nos equivocamos en el amor. Yo creo que todos estamos equivocados y llega un momento en el que decimos: ‘Ay, Dios mío, la regué’. Yo misma la regué cuantas veces, no tantas, porque no fui de enamorarme muchas veces en mi vida, pero sí me equivoqué y ni modo"

Verónica Castro