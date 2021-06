A través de sus redes sociales Belinda y Christian Nodal presumieron su compromiso tras nueve meses de relación. La pareja recibió un sinfín de mensajes de felicitación.

Entre los famosos que se han mostrado felices por una futura boda, se encuentra Consuelo Duval quien aseguró que esta dispuesta a todo para estar presente en el gran día.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Consuelo Duval reveló que es gran amiga de Belinda y de su familia por lo que espera ser una de las invitadas a su enlace matrimonial.

“Me emocioné, quiero ir a esa boda. Me emocioné muchísimo, la verdad desde que empezaron ha sido como mi relación de sueño y digo ‘ay qué bonito, en qué momento se me acabaron a mí las ganas de enamorarme, qué lindos’. Te lo juro que sí”

En el video la conductora destacó que incluso podría ofrecer un espectáculo con tal de que pueda asistir a esta fecha.

Consuelo Duval destacó que el amor de Belinda y Christian Nodal es inspirador.

“Sí, que bonito, a mi me parece inspirador ese amor, me encantan juntos”

La famosa puntualizó que por el momento no se encuentra preparada para tener una relación.

Consuelo Duval mostró que porta un anillo que le recuerda el compromiso que tiene con ella misma.

“Me compré mi anillo cuando me sentí como perdida y un día me metí a una joyería, y copiándole a Yolanda Andrade dije ‘me voy a casar conmigo y voy a hacer un compromiso de amor y de ya no permitir tonterías’, entonces me compré un anillo, carísimo. Y ahí traigo mi anillo y luego veo el de Belinda y digo ‘ay bueno mejor ya no’”

Consuelo Duval