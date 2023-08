La nueva denuncia de Laura Zapata a la enfermera de su abuela Eva Mange, expuso que no se lleva bien con Thalía, pues hasta prefiere no hablar de su hermana.

El pasado 28 de agosto, Laura Zapata acudió a la fiscalía para denunciar a la enfermera de su fallecida abuela Eva Mange, buscando una reclasificación del delito por homicidio.

Sin embargo, esta situación llevó a que nuevamente se expusiera el cómo se lleva con Thalía -de 54 años de edad- aludiendo a que tienen tiempo distanciadas.

Laura Zapata no puede ver ni en pintura a Thalía por darle la espalda: “tengo otras cosas que me ocupan”

Laura Zapata acudió a la fiscalía de la CDMX, en busca de que la enfermera de su abuela Eva Mange -quien murió a los 104 años de edad- pague por el delito de asesinato.

Según lo dicho por la villana de telenovelas, su abuela Eva Mange, murió aún con una herida que la enfermera le dejó, y que estaba en proceso de cerrarse.

Sin embargo, la situación legal por la que pelea Laura Zapata, mostró que pese a que ella busca justicia por la muerte de su abuela -quien fue como su mamá- Thalía no piensa lo mismo.

Y es que la villana de telenovelas, dijo que ni siquiera quería hablar de Thalía y cómo reaccionó al proceso legal con la enfermera de su abuela, pues no quería que la nota se desviara.

Recordemos que la primera demanda que Laura Zapata interpuso a la enfermera de Eva Mange fue en enero del 2021, para diciembre del mismo año, la presunta culpable fue detenida, aunque puesta en libertad condicional, pues estaba a punto de tener un hijo.

Ahora, la actriz busca -con otro equipo de abogados- que el delito se reclasifique como homicidio.

Laura Zapata demostró que ni quiere hablar de Thalía, pero sí evidenció que su hermana no tuvo la menor intención de demandar a la enfermera que ‘cuidaba’ de Eva Mange en un asilo.

La actriz compartió a la prensa, que cuando le compartió a Thalía -desde 2021- la situación con la enfermera y su interés por demandarla, la cantante se negó a apoyarla.

Pese a que la actriz le compartió la gravedad del asunto y le dijo que ella sí quería demandar a la enfermera, Thalía le dijo que no quería meterse en ese asunto.

“No, definitivamente no, yo hablé con ella, le dije -Oye Thalí, yo quiero demandar-, me dijo -Pues yo no me quiero meter en eso”.

Laura Zapata, actriz.