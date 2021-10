Claudia de Ocaza se lanza contra Maite Perroni y Andrés Tovar tras confirmar su romance

La periodista Claudia de Icaza se lanzó contra Maite Perroni y Andrés Tovar tras la confirmación de su romance, que afirman, inició cuando él se divorció de Claudia Martín.

Meses atrás, una revista publicó que el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín había terminado por una supuesta infidelidad del productor con Maite Perroni.

El escándaló llevó a que Maite Perroni amenazara con demandar a Claudia Martín por difamación, presumiéndola culpable de filtrar la historia a la publicación.

Ahora que Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaron su romance con una sesión de fotos en redes sociales, la periodista Claudia de Icaza reaccionó así en Twitter:

Claudia de Icaza consideró que la pareja era “poco original”, al afirmar que iniciaron su romance después de que las relaciones de ambos, ya habían terminado.

La periodista continuó sus críticas hacia Maite Perroni y Andrés Tovar, diciéndose confundida por la actitud que tomó ella cuando hace unos meses se le vinculó con Andrés Tovar:

“No me queda claro: Perroni se atrevió a anunciar una demanda por difamación Y ahora confirma que no era difamación y que no habían soltado la sopa por consejo de sus abogados ¡No pues, que huevos!!!”

Claudia de Icaza, periodista