Luego de ver a Christian Nodal cayendo en el escenario se dice que la cantante habría dado un lujoso regalo a su nueva conquista, a Marina García, la mujer con la que fue captado a su llegada a Honduras.

Como te informamos en SDPnoticias, el fin de semana, Christian Nodal nuevamente encendió las alarmas pues la prensa lo vio tomado de la mano con una misteriosa chica, cuya identidad fue revelada por los cibernautas.

La nueva conquista de Christian Nodal se llama Mariana García y es modelo, de hecho, ellos se conocieron un año atrás cuando grabaron el video de “Amor tóxico”, tema del intérprete de música regional mexicana.

¿Christian Nodal va en serio con Mariana García?

Aunque se desconoce cuánto tiempo ha salido Christian Nodal con Mariana García, comienza a rumorarse que esta relación está a un paso de convertirse en un verdadero romance.

Y es que en esta ocasión , Christian Nodal estaría mostrando interés puesto que le ha comenzado a regalar cosas a la modelo, algo que no había hecho con sus conquistas anteriores.

Mariana García, nueva conquista de Christian Nodal (@lmarianagarciam / Instagram)

De acuerdo con la cuenta de TikTok de Pablo Chagra, el cantante le habría regalado un perrito raza pomeranian, el cual le habría costado entre 30 mil y 50 mil pesos.

La propia presumió a su nueva mascota a través de sus historias de Instagram; sin embargo, borró la publicación, pero como todo se queda en Internet, algunas personas le tomaron captura de pantalla.

Christian Nodal regaló perrito a Mariana García (@chicaveneenosa / Instagram)

Asimismo le habría regalado un collar de diamantes, el cual la joven usó en un reciente concierto que Christian Nodal ofreció, evento donde le habría dedicado una canción aunque no lo hizo tan evidente.

Curiosamente la nueva relación se destapa días después de que Christian Nodal dejara entrever que no se cierra a una reconciliación con Belinda con quien dijo aún tiene contacto pero no han hablado de un regreso.

De acuerdo con el cantante, la vida da sorpresas por lo que desconoce si más adelante, Belinda continuará en su camino o no, por lo que no se detiene a pensar si pasará o no, mientras tanto él seguirá viviendo.