Pese a escándalos por su vida amorosa, el nombre de Christian Nodal tiene gran peso dentro de la escena musical.

En la actualidad, Christian Nodal, de 26 años de edad, es uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana.

Por lo que el esposo de Ángela Aguilar, de 21 años de edad, revela su secreto para que la fama no se le suba.

Christian Nodal revela cómo ha evitado que la fama se le suba, pero no todos están de acuerdo

En declaraciones para Hoy, Christian Nodal se sinceró sobre el peso de la fama, la cual se ha ganado por sus aclamadas composiciones.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

De acuerdo con Christian Nodal, el secreto para que la fama no se le suba es “mantener los pies en la tierra, en la realidad”.

Por lo que cada premio, incluso, cada halago, lo toma con amor dejando de lado la superioridad o la altanería.

Dice haber pasado por muchas cosas que le dejaron grandes lecciones por lo que nunca olvida su origen.

“He pasado por muchas cosas, todo te prepara, todo te hace más fuerte, todo son lecciones; las cosas buena, las cosas malas, todo es lección. Nunca me armé una película en mi cabeza de ya soy famoso, siempre lo tomé con mucho amor y cariño. No se me olvida todo. Dónde crecí, en Caborca, Sonora” Christian Nodal

No obstante, pese a que Christian Nodal no es grosero con sus fans, algunos no le creen su humildad.

“Menos mal que no se le ha subido. Qué peligro cuando sí”, “Llévenlo a un anexo, n’ombre. Puro mal ejemplo a la juventud!”,

“Uy si, no se le sube. Ahora sí da entrevistas porque quiere salir del lodazal en el que se metió”, “¿A poco todavía tiene fama?”,

“Ya andaba muy subidito. Los pies se le aterrizaron en estos meses, el público es muy inteligente”, expresan entre comentarios.

Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Christian Nodal se olvida de sus problemas cuando sube al escenario

Dejando claro que antes de que famoso es un ser humano, Christian Nodal acepta que hay situaciones que lo rebasan.

Sin embargo, se olvida de lo que se dice o no se dice, así como de sus problemas cada vez que Christian Nodal sube al escenario.

“Todos traemos problemas, tristezas y a veces toca sonreír. Yo me he subido con el corazón hecho trizas en el escenario, enojado, de mil maneras, pero cuando empieza el show, puff, toda la energía la canalizo” Christian Nodal

Tales declaraciones llegan a poco de que Kunno, de 24 años de edad, publicara un video que lo muestra junto al esposo de Ángela Aguilar, bailando y bebiendo.

Acción que desató críticas y burlas contra el cantante y el influencer.