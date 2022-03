Belinda se ha alejado de las redes sociales desde su ruptura con Christian Nodal. En plena promoción de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’, la famosa confirmó que tomó la decisión de no estar al pendiente de sus plataformas.

A casi dos meses de que Christian Nodal anunció su ruptura con Belinda, la actriz reapareció y se dijo lista de retomar su carrera, no solo a nivel actoral, sino que también tendría planes de regresar a la música.

En entrevista con una radiodifusora española, Belinda reveló que por un tiempo no va a regresar a México pues tiene planeado establecerse en España.

Desde que se anunció su ruptura con Christian Nodal, Belinda se ha alejado de los medios de comunicación. En los últimos días la famosa ha compartido algunas publicaciones que han generado gran controversia por su apariencia.

A pesar de la polémica que se ha generado, Belinda confirmó que ella se ha mantenido alejada de sus redes sociales por lo que desconoce lo que se ha dicho sobre ella.

De acuerdo con Belinda, desde hace dos meses tomó la decisión por salud mental de no ver las redes sociales y de esta manera darse una pausa de los medios digitales.

Aunque no mencionó el nombre de Christian Nodal, Belinda destacó que este tiempo le ha ayudado a concentrarse en ella misma y tener un espacio alejada de lo que se dice en las redes sociales.

Belinda destacó que cuando desea compartir algo con sus usuarios le pide a una persona de su equipo que le ayude a subirlo. De esta manera puede seguir presente en las redes sociales, pero sin ver todo lo que se dice.

“Cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”

Durante su conversación, Belinda confesó que este tiempo le ha ayudado a poner atención en los detalles.

Belinda destacó que no será siempre así ya que pronto podrá regresar, pero con medida ya que no quiere pasar todo el tiempo en sus redes sociales.

“Es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas, que pongo más atención, no sé, me siento muy bien, no quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no, no”

Belinda