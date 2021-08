Christian Nodal escribe canción a Belinda por su primer año de novios; ¿Qué dice la letra?

Este 4 de agosto Belinda y Christian Nodal están celebrando su primer aniversario.

La pareja se volvió una de las más queridas del mundo del entretenimiento, luego de que, tanto Christian Nodal como Belinda, hicieran público los sentimientos que tenían hacia el otro.

Es importante recordar que los Nodeli se conocieron durante su participación en “La Voz México”, mientras ambos se desarrollaban como coaches. Fue entonces que Belinda y Nodal quedaron flechados.

Unos meses después, volvieron a sorprender a todos cuando a finales de mayo Christian Nodal decidió entregarle el anillo de compromiso a la intérprete de “Mi Bella Traición”.

Fue por medio de redes sociales, que la pareja compartió con sus fans como fue el festejo de su primer aniversario de novios.

Christian Nodal se lució preparando una cena romántica, con la que sin duda enamoró un poco más a su querida amada.

En los videos que ambos compartieron se puede ver como el cantante sorprendió a Belinda en un cuarto lleno de proyecciones donde se t ransmitían videos y fotografías tomadas a lo largo del año que han pasado juntos.

Posteriormente, los Nodeli cenaron a la luz de las velas, rodeados de un sinfín de pétalos de rosa.

A lo largo de todos los videos compartidos en redes sociales, se puede notar una canción romántica de fondo, la cual llamó la atención de todos los fans de la pareja.

De acuerdo con las especulaciones, se trata de una canción que Christian Nodal escribió especialmente para Belinda.

Es importante mencionar que es una canción inédita, por lo que hasta el momento, no se encuentra disponible en ninguna de las plataformas digitales.

Sin embargo, los fans de Christian Nodal y Belinda, esperan que próximamente se encuentre disponible, para poder disfrutar de la armoniosa melodía.

Cabe mencionar que la letra de la canción es sumamente romántica.

En ella, Nodal le expresa a su enamorada lo bonito que es para él despertarse todos los días con ella; además de reiterarle que quiere pasar con ella todos los días de su vida.

“Te despiertas a mi lado todos los días y wow. No puedo creer que seas mía, no me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”

Canción de Christian Nodal a Belinda