En pleno éxito de la gira de RBD, Christian Chávez se muestra harto de que siempre le pregunten por Poncho Herrera, cuando el decidió no estar con ellos.

Luego de las constantes peticiones de sus seguidores, RBD regresó a los escenarios con su gira “Soy Rebelde Tor 2023″.

Pese a que se esperaba que todos estuvieran juntos, Poncho Herrera -de 40 años de edad- decidió no sumarse a sus compañeros:

Pese a que ya se han presentado en varios países, los integrantes de RBD siguen siendo cuestionados por la ausencia de Poncho Herrera.

Por lo que Christian Chávez mostró su molestia de que ha estas alturas sigan preguntándoles por Poncho Herrera y su decisión de no ser parte de la gira de RBD.

Desde que se anunció el regreso de RBD a los escenarios, se reveló que no estarían todos los integrantes pues Poncho Herrera tomó la decisión de no ser parte de la gira.

Poncho Herrera señaló que había tomado la decisión de no sumarse a la gira de RBD, pues quería seguir con su carrera como actor.

Luego del éxito de RBD en sus primeros cuatro conciertos de seis que ofrecerán en el Foro Sol, Christian Chávez acudió a un evento organizado por los 10 años de Spotify.

A su paso por la alfombra verde, Christian Chávez se mostró sorprendido del éxito que están teniendo con RBD y agradeció el apoyo de sus seguidores.

En su encuentro con varios medios de comunicación, Christian Chávez confesó que cuando decidieron regresar a los escenarios en realidad no sabían cómo les iba a ir.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Christian Chávez se mostró harto de que le volvieran a preguntar por Poncho Herrera.

Christian Chávez recordó que fue Poncho Herrera quien decidió no estar en la gira y ellos respetaron su decisión.

En ese sentido, Christian Chávez les pidió a los medios de comunicación dejar en paz a Poncho Herrera.

Christian Chávez destacó que sus seguidores han entendido las razones de Poncho Herrera para no sumarse a la gira de RBD, por lo que ya no los deberían de cuestionar del tema pues desde un principio se dijo lo que estaba pasando.

RBD sigue disfrutando de su éxito luego de que decidieron regresar a los escenarios, después de las constantes peticiones de sus seguidores.

Hasta el momento RBD han dado 50 conciertos en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, en cada una de sus presentaciones Christian Chávez ha sorprendido con sus atuendos.

Christian Chávez reveló que cuando decidió volver con RBD lo hizo sabiendo que se mostraría tal cual es.

En el video, Christian Chávez compartió que siempre creció con la idea de que no podía usar ciertas cosas, pero ahora lo hace como una forma de protesta.

“Desde niño crecí con la idea de que no podía usar cosas porque son de mujer; ‘esto no lo puedes hacer’, aunque ya me habían sacado del closet me decían ‘ya no lo hagas porque entonces ya nadie te va a contratar’, entonces esta es una forma de protesta”

Christian Chávez