Chiquis Rivera está pasando por un terrible momento tras sufrir un aborto espontáneo, y su abuela le envió el peor mensaje que se le ocurrió.

El domingo 2 de junio, Chiquis Rivera -de 38 años de edad- compartió una triste noticia en sus redes sociales que sorprendió a sus fans.

La cantante estaba embarazada, pero lamentablemente perdió a su bebé momentos antes de subir al escenario, situación que la llevó a cancelar su presentación.

Chiquis Rivera está en su peor momento y su abuela le envió el peor “consuelo”

El embarazo de Chiquis Rivera llevaba 7 semanas de gestación y lo había mantenido en secreto, hasta que lamentablemente sufrió un aborto espontáneo.

Chiquis Rivera tuvo que reprogramar sus presentaciones y recibió el apoyo de sus hermanos, fans y familia, excepto de doña Rosa Saavedra, de 75 años de edad.

Chiquis Rivera (Chiquis Rivera Instagram @chiquis)

La abuela de Chiquis Rivera comentó su publicación con palabras bastante desafortunadas: “Ay chula, cuídate para el próximo embarazo. Sorry”.

Doña Rosa Saavedra “lamentó” la pérdida de su nieta y le aconsejó que se cuide más en su próximo embarazo.

Este mensaje causó indignación entre muchos usuarios de redes sociales, pues recordemos que desde hace años la familia Rivera ha tenido problemas hasta legales.

Chiquis Rivera demandó a su tío Juan Rivera y hasta lo señaló de ser responsable si algo le llega a pasar.

Ahora, la señora Rosa Saavedra lanzó un comentario tachado de “fuera de lugar” y los fans de Chiquis Rivera la defendieron.

“Hay abuelas que no merecen ni un saludo”, “Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada” y “Luego dicen que sus nietos no la frecuentan”, fueron algunos de los comentarios.

La abuela de Chiquis Rivera hizo el peor de los comentarios ante la pérdida de su nieta (Instagram/@chamonic3)

¿El mensaje de Doña Rosa Saavedra en el publicación de Chiquis Rivera es real?

Después del terrible comentario de Doña Rosa Saavedra -también conocida como Rosa Rivera- hubo quienes duraron de su veracidad,.

Pues sospechaban que una página suplantó su identidad y escribió este mensaje.

Sin embargo, la publicación sí corresponde al perfil del Facebook de doña Rosa Saavedra, incluso el lunes 3 de mayo compartió una nueva receta.

Los conflictos siguen en la familia Rivera, pues hasta doña Rosa Saavedra lanzó un cruel comentario a Chiquis Rivera quien acaba de tener un aborto espontáneo.