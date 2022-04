Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ se convirtió en taxista tras pasar 19 años en prisión

Tras un año de que Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ quedara en libertad por el delito de abuso sexual, el exactor dijo haberse convertido en taxista como forma de trabajo.

Cesáreo Quezadas, el actor conocido como ‘Pulgarcito’, habló de cómo ha logrado seguir en pie tras haber salido de prisión por un delito en el que se dice inocente.

A sus 71 años, Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ compartió a ‘Sale el Sol’ la comodidad de su nuevo trabajo y lo que hace en sus tiempos libres.

Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ pasó al recuerdo de muchos mexicanos al convertirse en el actor de la película por la que lleva el sobrenombre.

Cesáreo Quezadas se quedó como el actor infantantil que se haría cargo del personaje ‘Pulgarcito’, hasta que fue acusado de violación a sus hijos a inicios del 2000.

Después de que lo pusieron en libertad tras 19 años en prisión, y bajo el argumento de sus avanzada edad y enfermedades que padecía, el exactor es taxista.

A ‘Sale el Sol’ compartió haberse dado de alta en una plataforma de servicio de taxi, luego de que compró un automóvil con los ahorros que tenía.

El adulto compartió que se encuentra feliz con su trabajo, pues subrayó que dispone de su tiempo, sin que alguien le esté ordenando.

Sumado a ello, Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ dijo tener excelentes calificaciones dentro de la plataforma.

Asimismo, dijo que son contadas las personas que llevan a reconocerlo cuando se suben a su automóvil.

Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’ también puso hincapié en las dificultades que las personas privadas de su libertad tienen al salir y tratar de rehacer su vida.

“¿Por qué negarle la posibilidad de trabajar a alguien que no tiene deudas con la sociedad? Si estás con orden de aprehensión vigente voy de acuerdo, pero si ya no debes nada, me parece injusto que a esa gente casi se le empuje a delinquir nuevamente por no tener oportunidades de trabajo”.

Cesáreo Quezadas ‘Pulgarcito’, exactor.