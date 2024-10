César Bono -de 73 años de edad- sale en defensa de Alejandra Guzmán luego de la aparatosa caída que sufrió en el aeropuerto.

El nombre de Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- se ha mantenido en el ojo del huracán luego de una aparatosa que sufrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Tras la viralización de las imágenes, han surgido varias especulaciones sobre lo que podría haber causado su caída.

Y es que algunos usuarios creen que Alejandra Guzmán se encontraba en presunto estado de ebriedad y por eso se habría caído frente a los reporteros.

Sin embargo, César Bono tiene otra teoría sobre lo que había pasado con Alejandra Guzmán y no tendría nada que ver con el alcohol.

A través de las redes sociales usuarios han especulado sobre un comportamiento extraño de Alejandra Guzmán antes de su caída en el aeropuerto.

En medio de versiones que apuntan a que Alejandra Guzmán se encontraba en un estado inconveniente, César Bono salió en su defensa.

En entrevista compartida por el programa Hoy, César Bono mostró el gran cariño que le tiene a Alejandra Guzmán y aseguró que todas las personas pasan por momentos complicados.

César Bono recordó que él en alguna ocasión se sintió muy mal en un escenario por lo que le estaban poniendo analgésicos.

En ese momento también se especuló que estaba bajo el influjo de alguna sustancia, pero en realidad solo fueron analgésicos.

“Les acabo de platicar que yo alguna vez sentí que me moría en un escenario y me estaba poniendo analgésicos, no eran copas, no era nada, eran analgésicos”

César Bono