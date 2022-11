Cecilia Galliano ya está preparada para el México vs Argentina en el Mundial de Qatar y sí tiene un favorito, aquí te contamos a qué selección prefiere la conductora.

La presentadora Cecilia Galliano -de 41 años de edad- es originaria de Córdoba, Argentina, pero desde hace varios años vive en México.

En 2019, la también actriz reveló que no había podido obtener la nacionalidad mexicana, porque le dio pena cantar el himno nacional, pero México es un país al que ama.

Es por eso que surgió la duda: ¿A quién apoyara Cecilia Galliano en el partido México vs Argentina en el Mundial Qatar? La conductora ya respondió.

Cecilia Galliano acudió a la alfombra roja de la revista CQ y fue cuestionada sobre quién es su favorito para ganar, el partido México vs Argentina.

Recordemos que el sábado 26 de noviembre será el segundo encuentro de la selección mexicana en el Mundial de Qatar.

Luego de que empatara con Polonia, a México le toca jugar contra Argentina y las expectativas están a ‘flor de piel’.

Es por eso que la conductora argentina -Cecilia Galliano- ya respondió a quién apoya en el partido de los mexicanos contra los argentinos.

Laura Flores fue portada de Playboy en los 90, pero no fue la mejor decisión de su vida

Cecilia Galliano dice que no tiene un pronóstico de qué país va ganar este encuentro en el Mundial de Qatar, pero su corazón está con México.

“Yo conozco a todo los chicos del equipo mexicano, yo conozco a todos, me da emoción, creo que el país lo necesita; entonces, está bien que nací allá, esta bien que soy argentina y si no es México, que sea Argentina, pero a mí me daría emoción que ganáramos (refiriéndose a la selección mexicana)”

Cecilia Galliano