Carlos Trejo dice que Alfredo Adame es un cobarde por no quitar las órdenes de restricción para su pelea. El cazafantasmas señaló que él está dispuesto a enfrentarse al conductor.

Aunque ya se tenía una fecha fijada para la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo, está no se llevó a cabo y el cazafantasmas explicó que fue por causas del conductor.

Durante una entrevista Carlos Trejo negó las versiones de que su pelea es una estrategia publicitaria planeada por ambos para tener más reflectores y poder salir en los medios de comunicación.

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame tiene un nuevo capítulo luego de que se volviera a cancelar la pelea que ya se tenía pactada.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ se reveló que pese a que ambos habían aceptado a pelear, no se llevó a cabo su enfrentamiento debido a que ninguno de los dos concretó su participación.

En conversación con Alberto del Río incluso se insinúo que la pelea podría ser una estrategia publicitaria de Carlos Trejo y Alfredo Adame para estar presentes en los medios de comunicación.

Tras estás declaraciones se comunicaron con Carlos Trejo quien negó que haya planeado esta situación para tener más publicidad.

De acuerdo con Carlos Trejo su pelea con Alfredo Adame no se pudo concretar ya que el conductor no ha retirado las órdenes de restricción que tiene contra de él.

Carlos Trejo tachó de cobarde a Alfredo Adame, pues aseguró que aunque había dicho públicamente que las iba a quitar, nunca lo hizo.

“Mientras este señor Adame no quite las ordenes de restricción que me tiene puesto ese cobarde, no puede haber pelea”

Carlos Trejo