Carlos Rivera desea convertirse en padre, deseo que espera se le cumpla lo antes posible y junto a Cynthia Rodríguez, su novia.

Así lo confesó Carlos Rivera frente a los micrófonos del programa De Primera Mano, donde dijo sentirse pleno en su vida privada y profesional.

Por lo que ahora que se encuentra en la mejor etapa de su vida, el novio de Cynthia Rodríguez quiere debutar en la paternidad ya que tener hijos ha sido uno de sus más grandes sueños .

“Desde hace mucho tiempo, desde que era chavito, yo hubiera querido ser papá joven”, externó para posteriormente explicar que aún no tiene hijos porque la vida lo ha llevado por otros caminos.

Agradeciendo las oportunidades que se le han presentado y éxito del que goza, Carlos Rivera recalcó estar listo para tener descendencia.

“No hay nada que desee más en la vida que poder ser papá”, citó y visiblemente emocionado pidió que el sueño se le cumpla este año.

“Ojalá que, Dios quiera, no sé si este año o en qué momento, a veces no es tan fácil para algunas personas, ojalá a nosotros no nos sea tan difícil”, dijo sin mencionar el nombre de su novia pero haciéndola notar.

“Ser papá sería el mejor logro de mi vida y ojalá Dios me de la bendición de que sí sea”, concluyó.

A Cynthia Rodríguez le urge ser madre

La confesión de Carlos Rivera en el marco de los ensayos del musical “José el soñador” concuerda con lo declarado hace unos días por Cynthia Rodríguez, quien confesó que le urge ser madre.

Así es, la presentadora de televisión reveló estar pensando en formar una familia junto a Carlos Rivera, por lo que le gustaría embarazarse en el 2022.

“El próximo año, ojalá. Yo sería la más feliz”, dijo a la prensa así como Cynthia Rodríguez aseguró que tener un bebé es su más grande sueño.

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez ¿se casaron? (Tomada de video / YouTube)

Tales declaraciones nos hacen creer que la pareja dará la gran sorpresa el próximo año por lo que habrá que estar atentos a sus movimientos.

Cabe recordar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez llevan más de seis años juntos por lo que sus fans no solo desean un embarazo sino ver su boda.