Carlos Arenas se siente como en su casa en Hoy y no tendría problema en incorporarse al matutino ya que todos los conductores lo han tratado muy bien.

Tras salir del programa ‘Sale el Sol’, Carlos Arenas sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa Hoy para remplazar a los conductores principales que se encontraban de vacaciones.

Desde que se presentó en el programa Hoy, Carlos Arenas de 44 años recibió muy buenos comentarios de los televidentes. En medio de las especulaciones sobre si se podría quedar en el matutino, fue el propio conductor quien respondió a los rumores.

Desde que participó en el programa ‘Venga la Alegría’, Carlos Arenas se ha ganado el cariño de los televidentes. Aunque habría ganado gran popularidad, el conductor decidió renunciar al matutino de TV Azteca.

Pero Carlos Arenas no se ha alejado de los matutinos, ya que después participó en ‘Sale el Sol’ en donde logró ganarse a los televidentes.

Carlos Arenas fue uno de los conductores que salieron de ‘Sale el Sol’ con los cambios que se presentó en el matutino con la intención de presentar una nueva imagen.

Sin embargo, Carlos Arenas sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa Hoy, donde mostró que tenía una gran química con sus compañeros.

Ante las peticiones de que se quedará en el programa Hoy, Carlos Arenas regresó durante la emisión del 7 de septiembre. Pero el jueves 8 se volvió a despedir de sus compañeros.

Ante las especulaciones sobre si se quedaría en el programa Hoy, Carlos Arenas confesó que solo le habían hablado para ir por dos días.

“Ahora me hablaron para venir de invitado estos dos días y super contento, ahora si que no sé nada, pero yo estoy al día”

En el video compartido por Edén Dorantes, Carlos Arenas destacó que el se encuentra abierto a la propuesta que le quieran hacer.

Carlos Arenas destacó que todos los conductores se han portado increíble por lo que cada que va al programa Hoy se siente como si estuviera en su casa.

Durante su conversación Carlos Arenas confesó que ha tenido una química increíble con los conductores del programa Hoy y se mostró agradecido por la oportunidad que le han dado.

“Hemos tenido una química padrísima, son unos tipazos todos se han portado increíble, nos reímos muchísimo, yo vengo aquí y las veces que he estado me divierto muchísimo, entonces les agradezco muchísimo”

Sobre las peticiones que han realizado los usuarios para que se quede en Hoy, Carlos Arenas destacó que la gente ya se acostumbró a su estilo de conducción.

“Yo creo que la gente ya está acostumbrada a mi estilo de conducción. El otro día me decían oye conducir es como actuar yo les decía en mi caso no, porque yo vengo y soy yo y si me rio es sinceramente y si me enojo, me enojo de verdad”

Carlos Arenas