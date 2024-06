Durante una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, Carín León reiteró su rechazo hacia Christian Nodal.

De acuerdo con Carín León -de 34 años de edad-, el motivo de su rechazo es que no le interesa hacer una canción con él.

Sin embargo, Carín León no tendría nada en contra de Christian Nodal -de 25 años de edad-, a quien llamó su “compadre”.

El pasado martes 4 de junio de este 2024, Carín León asistió como invitado al programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Y durante su entrevista, Carín León fue cuestionado sus próximos proyectos musicales y si consideraba realizar colaboraciones con artistas como Christian Nodal.

Sin embargo, como hace algunos meses explicó en un encuentro con la prensa, el cantante de música regional señaló no estar interesado.

“Con mi compadre Christian no, la verdad es que no, no tengo comunicación ni nada”

Carín León