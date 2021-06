Michael Jackson ha sido uno de los artistas más reconocidos que, tras su muerte, trascendió a niveles estratosféricos gracias a su talento vocal, pero pocos saben sobre su interés e incursión en el cine.

‘Capitán EO’ fue un cortometraje producido por The Walt Disney Company bajo la dirección de Francis Ford Coppola en donde Michael Jackson es protagonista.

La cinta fue producida en asociación con Lucasfilm , siendo en ese sentido el guion redactado por Coppola, George Lucas y Rusty Lemonrade.

¿De qué trata ‘Capitán EO’, el cortometraje protagonizado por Michael Jackson?

El cortometraje de 1986 , comienza introduciendo al espectador a una historia intergaláctica, sobre una pequeña y torpe tripulación comandada por Michael Jackson quien encarna al Capitán EO.

Tras varias misiones fallidas -según relata-, el comandante ya no tiene fe en ellos y son el hazmerreír de la flota, pero les ha sido encomendado una misión en un planeta hostil.

La misión que Michael Jackson debe emprender como Capitán EO, es llevar un regalo a la Líder Suprema, en este caso interpretada por Anjelica Huston , quien gobierna el planeta hostil.

Aunque en el camino tienen varias fallas, en su mayoría provocadas por la torpeza de sus tripulantes, terminan estando frente a la Líder Suprema.

Finalmente, la tripulación del Capitán EO le ofrece un regalo: una canción que Michael Jackson escribió para la cinta: ‘We Are Here to Chance the World’ y ‘ Another Part of Me’.

La finalidad de ‘Capitán EO’ con Michael Jackson era presentar el corto en los parques de Disney

‘Capitán EO’ con Michael Jackson fue rodada con la finalidad de proyectarla como atracción principal en los parques temáticos de Disney.

El corto de unos 17 minutos aproximadamente, se proyectó en 3D con una serie de luces láseres, efectos de humo para espectadores; muy similar a lo que ahora se hace en las salas 4DX.

La realización del cortometraje al lado de Michael Jackson tuvo un costo de 30 millones de dólares (600 millones 815 mil 700 pesos).

Esto debido a que se grabó con tecnología de punta de la época y tener dos coreografías montadas por el propio Rey del Pop.

El principio de la historia de ‘Capitán EO’ recuerda un poco a ‘Alien’ y ‘Star Wars’, saga iniciada por Lucas en 1977.

El género sobre batallas épicas en el espacio que provocó una gran afición en la década de los 80 y que, en aquel momento estaba en auge.

Michael Jackson y su incursión a la industria cinematográfica

Antes de la muerte de Michael Jackson, él tuvo unas cuantas participaciones en la pantalla grande, no solo con ‘Capitán EO’, la cual grabó a los 28 años.

En 1978, Michael Jackson participó en la cinta ‘The Wiz’ dirigida por Sidney Lurnet y compartiendo créditos con Diana Ross.

Para 1988, protagonizó la película musical ‘Moonwalker’, que presenta pequeñas narraciones con música de su álbum ‘Bad’.

Michael Jackson también participó en el mediometraje ‘Ghosts’ de 1996, además de tener un cameo para la película ‘Hombres de Negro II’ (1997) como el Agente M.

‘Miss Cast Away and the Island Girls’ (2004) también tuvo una pequeña participación de Michael Jackson, siendo esta su última participación en vida.