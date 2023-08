El Capi Pérez ¿es un traidor? Le coquetea a la competencia porque lo único que le interesa es el dinero.

Hoy en día, el Capi Pérez es una de las caras que más se asocia con TV Azteca, donde se presume que es uno de los consentidos pues ha llegado a tener hasta 3 programas al aire al mismo tiempo.

Tan buena es su situación en la llamada ‘Empresa del Ajusco’, que hasta su dueño, Ricardo Salinas Pliego, le ha prestado al Capi Pérez uno de sus lujosos yates para pasear.

Esto haría pensar que El Capi Pérez -36 años de edad- tendría “tatuada” la camiseta de Tv Azteca, pero ahora ha dejado claro que las cosas son muy distintas... ¿o no?

Capi Pérez (@elcapiperez / Instagram )

El Capi Pérez sobre cambiar de televisora “si lo billetean”: “Yo quiero dinero siempre”

Ahora que se encuentra en el desempleo, Anette Cuburu -48 años de edad- lanzó su podcast titulado ‘Anetteando’, donde entrevista a celebridades de la farándula mexicana.

El Capi Pérez, con quien compartió foro por varios años en Venga la Alegría, fue uno de los primeros invitados de Anette Cuburu, quien aprovechando su amistad, le hizo preguntas muy arriesgadas.

Una de ellas fue: “Si te billetan en Televisa, ¿te irías para allá? Sin pelos en la lengua, el Capi Pérez repondió:

“Fíjate que ahorita, por cuestiones contractuales, me gustaría no hablar de eso, pero... a mí me vale madres dónde trabaje, yo quiero dinero siempre, sí, tampoco..., o sea, sí, yo trabajaría donde sea, me vale madres, a mi nomás con que me paguen dignamente”.

Las palabras de El Capi Pérez estuvieron impregnadas con un tono de sacasmo, lo que puso en duda su sinceridad.

Más, porque al escucharlo, Anette Cuburo le pidió al Capi Pérez ser más sincero, diciéndole entre risas: “Ay, no mames ya, ca...”.

El Capi Pérez vuelve a negar enemistad con Laura G y revela a quién le dirgió su molestia por el incidente

Durante la entrevista, el Capi Pérez volvió a hablar del incómodo momento que vivió hace unos meses con Laura G en Venga la Alegría.

La también periodista dijo en el matutino que el Capi Pérez había recurrido a una clínica de maternidad para que su esposa lograra embarzarse.

El Capi Pérez respondió fuerte y con seriedad, lo que muchos interpretaron el inicio de una enemistad entre el comediante y la conductora originaria de Monterrey.

El Capi Pérez volvió a decir que no se enojó con Laura G y explicó el por qué de la fuerte réplica que le dió aquél día:

“No, no me enojé, la verdad, no, yo nada más quise responder fuerte porque sentí que fue decisión de la producción meter este clip, entonces dije, ‘si ellos decidieron meter ese clip, pues yo decido responder fuerte para demostrarles que obviamente tienes voz y que no nada más eres un títere de lo que ellos deciden”.