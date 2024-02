Es oficial, Camilo y Evaluna, una de las parejas más envidiadas y sólida en el mundo del espectáculo, están esperando a su segundo hijo.

Aunque fans esperaban que Camilo y Evaluna Montaner lanzarán un video musical para dar la gran noticia, tal y como lo hicieron con su primogénita, la pareja vendió la exclusiva a una revista.

A través de la revista ¡HOLA! España se confirma que Evaluna Montaner -de 26 años de edad- está embarazada.

Camilo y Evaluna Montaner (@evaluna / Instagram)

Camilo y Evaluna Montaner volverán a ser papás

Para evitar que otros medios destapen la gran noticia, ¡HOLA! México anuncia con bombo y platillo que Camilo y Evaluna volverán a convertirse en padres.

“A tan solo unos días celebrar su cuarto aniversario de casados, Camilo y Evaluna viven una nueva ilusión ante la espera de su segundo bebé”, cita el medio a través de su cuenta de Instagram.

Así como comparten una fotografía de la pareja donde a la hija de Ricardo Montaner, de 66 años de edad, aún no se le ve la barriga de embarazo.

Desafortunadamente hasta el momento no hay detalles.

Cabe señalar que Camilo y Evaluna debutaron como papás en abril de 2022 con el nacimiento de su hija Índigo, quien este 2024 dejará de ser la pequeña para convertirse en hermana mayor.

Evaluna y Camilo muestran su embarazo de Índigo (@evaluna / Instagram)

Camilo y Evaluna estrenarán canción

Camila y Evaluna aún no dan la noticia del embarazo a sus fans mexicanos, la pareja espera que la nota se viralice y así confirmarlo.

Mientras sucede, Camilo y Evaluna están anunciando el lanzamiento de su próxima colaboración musical, la cual llegará con el nombre “Plis”.

Ésta se estrenará el 7 de febrero próximo, un día antes de que la pareja celebre el cuarto aniversario de su boda.

Para felicidad de sus seguidores, Camilo y Evaluna dieron un adelanto de la canción que aparentemente pondrá de buenas a todo mundo en cuanto le den play.

“Vayámonos de acá, plis, a nuestro lugar feliz, al lado del mar y dejemos todo atrás. Vayámonos de acá, plis, a nuestro lugar feliz, contigo no me falta, no me falta na’a”, reza el coro de su nueva canción “Plis”.