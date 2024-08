Britney Spears, de 42 años de edad, anunció que su escandalosa vida llegará próximamente al cine.

A través de su cuenta de X, Britney Spears informó que su biografía estará a cargo de Universal Pictures y del productor Marc Platt, quien ha hecho sus películas favoritas.

“Estoy emocionado de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt . Siempre ha hecho mis películas favoritas… estad atentos 🌹🎥” Britney Spears

La película estará basada en las exitosas memorias de Britney Spears, que fueron publicadas en octubre de 2023 bajo el título “The woman in me”.

Publicación de Britney Spears en X (Captura de pantalla)

¿Qué revelará la película biográfica de Britney Spears?

En el libro, la ‘Princesa del Pop’ narra sus inicios en el espectáculo, desde sus días en el ‘Club de Mickey Mouse’ hasta su publicitado caso de tutela que se extendió por más de 10 años.

El libro, considerado por la crítica como brutalmente honesto y con gran sentido del humor, profundiza en las relaciones de Britney Spears con Justin Timberlake -de 43 años- y con el actor Colin Farrell -48 años-

También, “The woman in me” ahonda en la naturaleza depredadora de su familia y otras personas que la rodean, buscando controlar su vida.

Las memorias de Britney Spears han vendido más de 2.5 millones de copias, tan sólo en los Estados Unidos.

Britney Spears exige una disculpa pública tras ser golpeada por guardaespaldas de Victor Wembanyama (PAUL BUCK / EFE)

Universal Pictures, encargada de la biografía de Britney Spears, ha hecho otras exitosas biopics

De acuerdo con Variety, Universal Pictures obtuvo los derechos de las memorias de Britney Spears en una subasta altamente competitiva.

Universal Pictures tiene un historial exitoso con sus películas biográficas musicales, entre las cuales están:

“Straight Outta Compton” de 2015, que se centró en el grupo estadounidense de hip hop N.W.A. y recaudó más de 200 millones de dólares

“8 Mile” de 2002, que recaudó 250 millones de dólares a nivel mundial al narra la vida, ficcionada, del rapero Eminem, de 51 años de edad.

Actualmente, el estudio está desarrollando la película biográfica definitiva de Snoop Dogg -de 52 años-, así como una película inspirada en la música de Prince, producida por Proximity Media, de Ryan Coogler.

Además, Universal Pictures terminó recientemente la producción de un proyecto de Pharrell Williams -de 51 años- y Michel Gondry -de 61 años-, inspirado en el barrio del músico.