Britney Spears se pesentó hoy ante la Corte de Justicia de Los Ángeles para exigir que se revoque la tutoría de su padre Jamie Spears y se le devuelva el control de su dinero y de su vida.

Britney Spears habló por unos 30 minutos ante la jueza Brenda Penny, a quien le dijo que quiere tener su propio abogado, reducir sus citas de terapia y la libertad de casarse .

Sobre éste último punto, Britney Spears denunció que la han obligado a tener un DIU para no quedar embarazada.

“Quería sacarme el (DIU) para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo, porque no quieren que tenga hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Merezco tener una vida”

Britney Spears