FOTO: Britney Spears se muestra "sin maquillaje"; luce irreconocible

Últimamente la cantante ha compartido varias fotos en donde muestra su belleza al natural.

Britney Spears, una de las más grandes divas del pop que han pisado los escenarios, parece estar por un pasando por un proceso de autoconocimiento y aceptación, pues la tarde de este lunes publicó una foto "sin maquillaje" en su cuenta de Instagram y celebró que se ve "más joven".

La cantante de "Toxic" ha llamado la atención de sus fanáticos en las últimas semanas por distintas razones, entre ellas algunas publicaciones en redes que la gente ha interpretado como llamado de auxilio, sin embargo, ella afirma estar feliz consigo misma.

Pese a que en algunos momentos pareciera que Spears desaparece del panorama, hace falta que mueva un sólo dedo para que la atención se vuelque hacia ella, tal como sucedió esta vez que publicó una selfie en la que únicamente usa labial y mascara de pestañas.

De inmediato los fans y cientos de usuarios de redes sociales llegaron a su perfil de Instagram para darle like a su foto y escribirle comentarios llenos de amor, admiración y reconocimiento.

En días recientes, la estadounidense ya había sido tendencia en Internet, pues sus seguidores creyeron que estaba pidiendo ayuda para recuperar su libertad al cien por ciento, ya que desde 2008, cuando tuvo una crisis que se hizo pública y la metió en problemas legales, ha estado bajo tutela de su padre.