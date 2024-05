Brincos Dieras -de 49 años de edad- recibió fuertes críticas por parte de Jorge Falcón, quien no tuvo miedo en señalar que no es un comediante.

Este es un tema que se ha venido discutiendo en diversos espacios, entre quienes defienden la comedia de antes o la actual.

Jorge Falcón -de 50 años de edad- es considerado parte de los grandes comediantes de antaño que ha tenido México.

Por lo que su opinión y crítica a la comedia actual es considerada prácticamente como una ley por muchos de sus seguidores.

En este sentido, ahora fue turno de Brincos Dieras para llevarse la opinión de Jorge Falcón, quien no defiende el estilo de comedia del payaso.

A Jorge Falcón no le tembló la voz cuando le preguntaron por el estilo de hacer comedia de Brincos Dieras, lanzando una dura crítica al respecto.

Esta dura crítica tuvo lugar durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante e El minuto que cambió mi destino.

El presentador le preguntó directo al comediante los motivos por los cuales, en ocasiones pasadas, ha desmerecido el trabajo de Brincos Dieras.

En este sentido, Jorge Falcón consideró que solo es “un payasito que entretiene”, pues no encuentra comicidad en lo que hace.

Jorge Falcón también apuntó a que las rutinas de Brincos Dieras las hace a costa de su público, de quienes se burla en cada oportunidad.

Del mismo modo, el comediante sentenció que no hay nada artístico ni maravilloso en lo que hace Brincos Dieras sobre el escenario:

“Si a eso le llaman comicidad, pues a mí se me hace un payasito que entretiene con sus cortas habilidades. ¿Sí? No hay mucho. No se me hace una habilidad, no se me hace un arte como tal, es burlarse de la gente”.

Jorge Falcón