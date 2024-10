¿Brincos Dieras dará el salto a la política? Asegura que le gustaría ser alcalde de Guadalupe, Nuevo León pues siente que ayudaría mucho.

Roberto Ramírez, mejor conocido como Brincos Dieras de 50 años de edad, ha revelado sus ganas de querer dar su salto a la política durante una plática con Fernando Lozano.

Y es que el payaso aseguró que le gustaría mejorar el lugar en donde creció; es decir, el municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

Durante el programa de entrevistas de Fernando Lozano en YouTube, el payaso Brincos Dieras reveló que le gustaría incursionar en la política.

Y es que durante su plática, Brincos Dieras además de hablar del éxito que ha tenido en los últimos años, aseguró que quiere ayudar a la gente por lo que le gustaría adentrarse en la política.

Incluso Brincos Dieras reveló que se ve a sí mismo dirigiendo el municipio en el que creció: Guadalupe, Nuevo León.

Y aunque confesó que solo tiene estudios hasta la secundaria, tiene conocimientos; por lo que Brincos Dieras siente que ayudaría mucho al meterse en la política.

Y es que una de las razones por las cuáles Brincos Dieras asegura que podría ayudar a la gente de su municipio en Guadalupe, Nuevo León es porque él sabe que le preocupa a la gente.

La idea de Brincos Dieras de incursionar en la política viene desde que alguien le preguntó porqué no era alcalde de su municipio, y desde entonces asegura que se le “sembró el gusanito”.

Brincos Dieras reconoció que no es alguien preparado pero asegura que muchas veces, puedes tener gente preparada detrás de ti mientras tú puedes dirigir la obra.

El comediante aseveró que incluso cuenta con el apoyo de Cuauhtémoc Blanco, quien le confesó que ser alcalde es algo que él soñaba.

Además Brincos Dieras aseguró que el ex futbolista le aseguró que él lo asesoraba para que cumpliera su sueño de ser alcalde de su municipio en Guadalupe, Nuevo León.

“Sé que esto a lo mejor se va a hacer muy viral, pero me vale, sé que hay mucha gente en la política preparada y estudiada, pero yo mis 49 años los he vivido en Guadalupe, me he involucrado con la gente”

Brincos Dieras