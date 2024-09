Briggitte Bozzo está feliz por su éxito en La Casa de los Famosos 2024 y no le guarda rencor a Mariana Echeverría, pues cree que “Dios sabrá qué hacer con ella”.

Era evidente que Mariana Echeverría -de 40 años de edad- no soportaba a Briggitte Bozzo y por eso tuvo actitudes groseras con ella durante La Casa de los Famosos 2024.

A pesar de las groserías y malos tratos, Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- no tiene problemas con Mariana Echeverría y le manda un contundente mensaje.

Briggitte Bozzo no le desea nada malo a Mariana Echeverría

Mariana Echeverría era una de las integrantes del cuarto Tierra que más agredía a Briggitte Bozzo, pues le escondía la comida y le ponía apodos.

Briggitte Bozzo es consciente de las malas acciones de Mariana Echeverría pero, a pesar de eso, no le desea nada malo.

Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos 2024 (YouTube/El 5 / Tomada de video)

Durante una entrevista con el canal Vaya, Vaya, Briggitte Bozzo aseguró que no le guarda rencor a Mariana Echeverría.

“No tengo ningún rencor, yo perdono. Es una mamá increíble (Mariana Echeverría) y tiene una familia muy bonita, entonces diosito sabrá qué hacer con ella” Briggitte Bozzo

A pesar de los maltratos de Mariana Echeverría, Briggitte Bozzo halagó a su familia y asegura que le desea lo mejor.

Briggitte Bozzo ni enterada estaba de que La Rosa de Guadalupe tenía un capítulo llamado “Lady mangos”

Mariana Echeverría se ganó el apodo de ‘Lady mangos’ por quitarle un mango a Briggitte Bozzo durante una de las cenas en La Casa de los Famosos 2024.

La Rosa de Guadalupe no podía dejar pasar este suceso y crearon un capítulo llamado “Lady Mangos”, basándose en la historia de Briggitte Bozzo y Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría (@marianaecheve / Instagram )

Briggitte Bozzo lleva algunas horas en el exterior, pero ya se encargaron de contarle que La Rosa de Guadalupe hizo un capítulo en su honor.

“No, me encanta. Estoy fascinada, me recibieron con un puesto de mangos y todo”, dijo Briggitte Bozzo, quien no puede creer hasta dónde llegó lo ocurrido con el mango.

Briggitte Bozzo se caracteriza por tener una actitud positiva ante los problemas y sus problemas con Mariana Echeverría ya quedaron atrás.

Hasta el momento, Briggitte Bozzo y Mariana Echeverría no se han encontrado frente a frente, pero la mamá de la actriz no dudó en enfrentar a la conductora por sus malas acciones.