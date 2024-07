Brenda Bezares no soportó y sintió pena ajena al ver a Mario Bezares en tanga bailando El Gallinazo en La Casa de los Famosos México 2024.

Mario Bezares -de 65 años de edad- fue uno de los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2024 y prometió que si se salvaba de la eliminación, bailaría en tanga El Gallinazo.

Como el conductor permanecerá una semana más en el reality, cumplió el reto y bailó en ropa interior, pero su esposa Brenda Bezares sintió un poco de vergüenza.

Mario Bezares bailó El Gallinazo para sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 y lo hizo usando una tanga verde que le prestó Ricardo Peralta, de 34 años de edad.

A falta de música, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2024 trataban de tararear la melodía de El Gallinazo, mientras Mario Bezares hacía lo suyo.

Brenda Bezares reveló a De Primera Mano que el baile de Mario Bezares no le agradó del todo, pero sabe que es parte de su personalidad.

La esposa de Mario Bezares le mencionó que no le gustan ese tipo de comportamientos y aún así Mario Bezares bailó en tanga El Gallinazo.

“Yo estaba con una pena y no sabes las emociones que durante esta semana he vivido (...) Yo le dije, no quiero ver eso y sin embargo lo hizo, yo respeto”

Brenda Bezares