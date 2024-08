Brenda Bezares -de 56 años de edad- no está juzgando; le manda advertencia a Sian Chiong en nombre de los mexicanos.

La Casa de los Famosos México 2024 ha provocado diversas opiniones y Brenda Bezares defiende a Mario Bezares -de 65 años de edad- de los ataques de Sian Chiong.

Desde la broma que el cuarto Mar le hizo a Sian Chiong -de 31 años de edad- este ha jurado que va a sacar a Mario Bezares de la competencia y hasta planea enfrentarlo en el posicionamiento.

Sian Chiong está en contra de Mario Bezares y confesó a Mariana Echeverría -de 40 años de edad- que piensa atacarlo este domingo durante el posicionamiento.

El actor cubano piensa decirle a Mario Bezares: “Estoy aterrado de un señor que pueda ir al baño y me ponga... en la placa”.

Al parecer, Sian Chiong busca molestar a Mario Bezares con su pasado y el caso de Paco Stanley.

Esta situación molestó a Brenda Bezares, quien le recordó a Sian Chiong que los mexicanos no perdonan a los extranjeros que los atacan.

“Imposible no engancharse, yo hago muchos corajes. Yo solo le quiero recordar el caso de Tiziano Ferro, quien se mete con un mexicano, México no olvida y México no le gusta que hables mal de los mexicanos y menos con gente adulta”

Brenda Bezares