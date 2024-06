El supuesto romance entre Ángela Aguilar -de 20 años- y Christian Nodal -de 25 años- sigue generando reacciones.

Ahora ha sido Majo Aguilar, de 29 años de edad y prima de la intérprete, quien ha sido orillada a hablar sobre el sobre el asunto, mientras promociona sus nuevos proyectos.

¿Qué dijo? Majo Aguilar asumió la postura más inteligente que pudo, dejándole en claro a los medios que insisten en contrapuntearla con Ángela Aguilar, que jamás hablará mal de su familia.

Majo Aguilar en concierto: Precio de boletos para verla en Teatro Metropólitan (@majo__aguilar)

Majo Aguilar habla por fin del supuesto romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Majo Aguilar ha expresado en diversas entrevistas que no le gusta opinar sobre sus famosos familiares.

Pero, en esta ocasión, Majo Aguilar se vio orillada a hablar sobre el supuesto romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal durante una entrevista para el programa Despierta América.

Sin embargo, su respuesta se mantuvo en la postura de no intromisión con los asuntos de sus familiares, al decir: “Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé… nada”.

Esta reacción ha intensificado las sospechas de los seguidores Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes no dejan de atar cabos que vinculan a los cantantes ya no como amigos, sino como posible pareja.

Majo Aguilar defiende a Ángela Aguilar y al resto de su familia del hate en las redes sociales

En otras entrevistas, Majo Aguilar ha negado cualquier rivalidad con Ángela e incluso la ha defendido de los ataques, como sucedió cuando la hija de Pepe Aguilar en redes, apoyó a la selección argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

“No me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia “, dijo Majo Aguilar, para luego señalar que entiende cómo funcionan las redes sociales en la actualidad.

Sin embargo, la sobrina de Pepe Aguilar subrayó que ella no apoya las olas de hate, mucho menos las que involucran a sus seres queridos.

Entiendo que alguien les puede caer mal o bien, pero no apoyo eso, no me gusta, y a mí no me ayuda que hablen mal de mi familia” Majo Aguilar

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen en el centro de la polémica, Majo Aguilar continúa centrada en su carrera musical e incluso en desarrollar otras habilidades, como la actuación.