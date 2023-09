¿Belinda debe dinero? Laura Bozzo la quema al revelar que la recomendó con una amiga que vende joyas y ella terminó con una deuda millonaria.

Nuevamente Belinda -de 34 años de edad- es exhibida como deudora, luego de que se dio a conocer que no ha pagado una fuerte cantidad de dinero que se gastó en joyas.

En entrevista del programa Hoy, Laura Bozzo se mostró preocupada de que le estén cobrando una deuda de Belinda, luego de que ella fungió como su aval.

Laura Bozzo -de 72 años de edad- aprovechó las cámaras del programa Hoy para pedirle a Belinda que ya líquide su deuda para que a ella la dejen de molestar.

Belinda cuenta con una amplía trayectoria dentro de la televisión y la música, sin embargo en diversas ocasiones ha sido exhibida como deudora.

Tal y como pasó ahora con Laura Bozzo, quien reveló que por culpa de Belinda le están cobrando una millonaria cantidad y es que la cantante la puso como aval y no ha pagado.

En entrevista para el programa Hoy, Laura Bozzo señaló que hace unos años Belinda acudió a Perú para celebrar su cumpleaños.

Ahí la familia de Laura Bozzo atendió a Belinda para que tuviera una gran estancia en Perú.

Aprovechando que se encontraba en Perú, Laura Bozzo le presentó a Belinda a su amiga joyera, sin imaginar que esto le ocasionaría problemas a futuro.

Y es que de acuerdo con Laura Bozzo, Belinda adquirió una fortuna en joyas y la cantante no pagó todo lo que adquirió.

Belinda habría quedado a deber más de un millón de pesos (60 mil dólares) y ahora le están cobrando a Laura Bozzo pues ella fugió como su aval.

“Yo la recomendé con una joyera amiga mía que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues tiene un saldo ahí de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”

Laura Bozzo señaló que lamentablemente no ha podido hablar con Belinda, pues siempre le ha respondido su asistente que solo le da largas.

“Yo no he hablado con mi princesa, que la amo, sino con un asistente de ella Cristián y pues todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona”

