De manera contundente, Belinda -de 35 años de edad- habla del hate que ha recibido de otras mujeres a lo largo de su trayectoria.

Belinda empezó desde muy pequeña su carrera en la industria del espectáculo al participar como actriz en varias telenovelas infantiles.

Sin embargo, en los últimos años Belinda se ha centrado en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores al incursionar en los corridos tumbados.

En donde ha revelado algunos detalles sobre su vida privada y los rumores que la han seguido a lo largo de su trayectoria.

Pero en esta ocasión, Belinda habló sobre el hate en especial de mujeres contra mujeres e hizo una importante petición sobre este tema.

Belinda revela que ha recibido hate de otras mujeres a lo largo de su trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Belinda se ha caracterizado por no ser muy cercana a los medios de comunicación e incluso se ha escondido para no conversar con los reporteros.

Belinda (Tomada de video)

Pero en esta ocasión concedió una entrevista a Grupo Formula donde habló sobre el hate que ha recibido de otras mujeres a lo largo de su trayectoria.

Y es que en el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Belinda no olvidó que ha recibido fuertes ataques por parte de un sector de la sociedad.

Belinda lamentó que las críticas más fuertes que reciben las mujeres son de personas de su mismo género.

En ese sentido, Belinda consideró que se está viviendo un momento muy importante en el que es necesario el apoyo de otras mujeres.

“Pues, a todas esas mujeres les aconsejaría que sean dueñas de su vida, que tengan el control de sus finanzas, que crean en ellas mismas, yo creo que estamos en un momento muy importante como mujeres, apoyándonos” Belinda

Belinda confesó que actualmente siente más el apoyo de mujeres, cuando antes había más hate.

Sin embargo, Belinda consideró que todavía falta mucho por trabajar, pues se sigue generando muchos comentarios negativos de mujeres contra otras mujeres.

“Yo siento mucho apoyo de mujeres, cosa que antes sentía mucho más hate, aún hay que mejorar, ¿no?, todavía se siente de repente mucho el hate de mujeres hacia otras mujeres, y yo lo siento” Belinda

Durante su conversación, Belinda hizo un importante llamado a las mujeres para tratar de revertir esta situación y mejor apoyar a todas las personas.

Belinda consideró que las mujeres no necesitan de nadie y es importante que se tenga el control de su vida.

“Y creo que es un momento de apoyarnos, de respetarnos, de valorarnos, de decirnos cosas bonitas, las unas a las otras, y de darnos cuenta de lo valiosas y lo importante que somos en general, que no necesitamos de nada ni de nadie, más que de nuestra seguridad, y de nosotras tener el control de nuestras vidas” Belinda

Belinda intenta incentivar el apoyo entre mujeres, pero todos le recuerdan a Ángela Aguilar

En su conversación, Belinda quiso mandar un importante mensaje para evitar el hate entre mujeres y promover el apoyo.

Sin embargo, los usuarios no dudaron en aprovechar su discurso para lanzarse en contra de Ángela Aguilar luego de la polémica que se generó con Christian Nodal.

Usuarios no dudaron en señalar que hay personas que sus acciones no le ayudan y revivieron la presunta rivalidad entre Belinda y Ángela Aguilar.

Y aunque Belinda intentó incentivar el apoyo entre mujeres, algunos usuarios aprovecharon para arremeter en contra de Ángela Aguilar.

“A todas menos a Ángela”, “Cuanta razón de Beli yo estoy en eso, pero a la Ángela no la soltamos por el momento”, “Es que Ángela no copera”, “Por alguien con sentido no como la Ángela arrogante”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Cabe recordar que hasta el momento Belinda no se ha referido a la polémica con Ángela Aguilar luego de que fue tachada de presuntamente ser la responsable de la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu.