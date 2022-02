Tras su ruptura con Christian Nodal, quien está rompiéndola con su nuevo sencillo “Ya no somos ni seremos”, Belinda aprovecha el capicúa 22022022 para encontrar el amor.

Sí, Belinda aprovechó el portal energético para recordar que el amor es la base de todo así como para dejar claro que el ser que más ama, por sobre todas las cosas, es ella misma.

A través de sus historias de Instagram, Belinda pidió a sus fans aprovechar el día capicúa para encontrarse y ser agradecidos por todo lo que la vida les ha otorgado así como recordar por qué son parte de este mundo.

“Es el momento perfecto para agradecer a Dios por todos los milagros en tu vida. Agradece a tu vida, a tu alma por su fortaleza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste”, escribió Belinda.

“Recuerda que el amor es la base de todo, no venimos a trabajar como esclavos y ser prisioneros de sistemas ideológicos, el ser humano es una fuente evolutiva, al encontrarte a ti mismo encuentras tu fuerza al interior del universo”, agregó.

Y sin más dijo haber aceptado su destino: “Hoy yo me amo, me encontré y comprendí todo lo que he puesto en práctica, la misión de mi alma y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”.

Belinda encuentra el amor en ella misma (@belindapop / Instagram)

Belinda envía poderoso mensaje a las mujeres

Considerándose un ser de luz, Belinda asegura que su misión es transformar las tinieblas , lo que aprendió a través de muchos años de dolor e incertidumbre.

Por lo que hoy, pide a las mujeres recordar su fortaleza, encontrarse, así como abrir las puertas a ese amor infinitivo, el que se deben y el que pueden dar a todos aquellos que las rodean.

“Mujeres somos agua y fluimos, somos seres divinos, por ti corre la energía para traer una vida a la tierra, date el honor que te mereces, por tu fuerza eres divina”, concluye.

El sentido mensaje llega a unos días de que Belinda pidiera exigiera respeto a los medios de comunicación así como respeto a todas las mujeres que como ella son señaladas por actuar con libertad.