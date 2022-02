Mhoni Vidente predice que el nuevo novio de Belinda será un integrante de Grupo Firme

Mhoni Vidente predijo que el nuevo novio de Belinda será un integrante de Grupo Firme, descartando así cualquier posibilidad de que la cantante regrese con Christian Nodal.

A principios de año, Mhoni Vidente anunció que el noviazgo de Christian Nodal y Belinda estaba llegando a su fin, debido a los problemas económicos y con su disquera del cantante.

Para alivio de los fans de Belinda, Mhoni Vidente afirma que la cantante superará pronto la ruptura y se involucrará con un declarado enemigo de Nodal, que es parte de Grupo Firme.

Por si fuera poco, Mhoni Vidente también dio a conocer el nombre de la famosa cantante que estrenaría un romance con Christian Nodal . ¿Quienes serán los afortunados?

El pasado 16 de febrero, Mhoni Vidente dio a conocer sus nuevas predicciones sobre el futuro de Belinda y Christian Nodal tras su ruptura.

Así, Mhoni Vidente lanzó una de las predicciones más polémicas de los últimos tiempos sobre Belinda y su supuesto futuro amoroso con un integrante de Grupo Firme que está casado:

Mhoni Vidente señaló que si no se da un romance con Eduin Caz, Belinda aun estrenará una relación de alto perfil, pues ella es una ganadora:

“O si no, con otro de los gruperos que es un Bad Bunny, así de esas categorías nos estamos dando, o sea, estamos hablando de que si ti crees que Belind está acabada, no señores, ella es Leo, ella, ‘ganando como siempre’, se reinventa y sale adelante”

La posible relación de Belinda con Eduin Caz también sería como una venganza de la rubia contra Nodal por haberse atrevido a romper su compromiso, dijo la vidente:

“A ella le gusta mucho darle en la madre a sus ex, cada vez subiendo más, así que visualizo a Belinda saliendo con Eduin Caz próximamente..., es que Belinda es muy guapa, muy carismática, o si no, saliendo con un Bad Bunny, con ese nivel estamos hablando, o sea, ya Nodal va a ser uno más en la lista”

Pese a lo ardido que podría dejar a Christian Nodal el nuevo romance de Belinda, Mhoni Vidente predijo que a él también le irá de maravilla en el amor.

Y esque, seguin la pitoniza, el ex de Belinda podría hacerse novio, nada más ni nada menos que de Ángela Aguilar, la promesa de la música ranchera con quien grabó ‘Dime cómo quieres’.

“Nodal yo lo veo visualizado saliendo con la hija de Antonio Aguilar [sic] o si no, saliendo con esta niña de Acapulco Shore que no me acuerdo

Mhoni Vidente