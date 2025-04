¿Bebé de Lupita TikTok tendría muerte cerebral? Entre lágrimas su papá revela que los problemas de salud de su hija pudieron haber sido por una negligencia médica.

En medio de las críticas que ha recibido Lupita TikTok -de 22 años de edad- y su pareja por presuntamente no haber cuidado a su hija, Ricardo Medellín rompió el silencio.

Ricardo Medellín -de 46 años de edad- habló sobre el estado de salud de su hija y le envió un contundente mensaje a todos sus retractores.

El pasado 16 de abril, Lupita TikTok y su pareja Ricardo Medellín le dieron la bienvenida a su hija Karely.

Sin embargo, a unos días de nacida la bebé fue hospitalizada con signos de deshidratación lo que provocó varias críticas a Lupita TikTok y su pareja Ricardo Medellín por presunta negligencia.

En medio de toda la polémica, Ricardo Medellín reveló que su bebé podría tener muerte cerebral.

Al borde del llanto, Ricardo Medellín habló para Multimedios sobre el pésimo diagnóstico que le dieron los médicos del Hospital Regional Materno Infantil De Alta Especialidad en Nuevo León.

Ricardo Medellín explicó que los médicos le iban a realizar estudios neurológicos para determinar si su bebé presenta muerte cerebral.

“Le iban a hacer un estudio, que son unas plaquitas que si las rayitas se quedan parejas, la van a dar ya como muerte cerebral. Van a ver si su cerebrito sigue funcionando. Si no salen resultados buenos ya será muerte cerebral”

Tras las críticas que han recibido por presuntamente haber descuidado a su hija, Ricardo Medellín dejó entrever un posible caso de negligencia médica.

Ricardo Medellín señaló que tanto Lupita TikTok como su bebé fueron dadas de alta pese a varias complicaciones de salud.

Ódiame de Cazzu, letra completa de la canción que no tiene nada de migajera; el video oficial es arte

Y es que la bebé tenía problemas en la cabeza y riñones subdesarrollados, por lo que no debería de haber salido del hospital.

Ricardo Medellín también cuestionó que los médicos decidieron hacerle una cesárea a Lupita TikTok, pese a que todavía no era el tiempo adecuado porque la bebé no contaba con el desarrollo correcto.

“Lupita se alivió, estuvimos seis días, la estuvieron checando, que todo estaba bien. Nos dieron de alta y ahora que la niña tenía problemas en la cabeza, que no debería haber salido y que los riñones estaban muy tiernitos. No servían y le dio infección en la vejiga. No tenían que haberla dado de alta ni tampoco la cesárea”

Ricardo Medellín