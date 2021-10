Beatriz Pasquel dedica mensaje a su hija, hermana de Frida Sofía

A través de su cuenta en Instagram, la socialité Beatriz Pasquel dedicó una publicación a su fallecida hija Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, para expresarle cuánto la extraña.

Fue en septiembre de este año cuando la hija de Beatriz Pasquel falleció con tan solo 24 años, luego de luchar contra una enfermedad pulmonar y epilepsia.

El emotivo mensaje que Beatriz Pasquel envió a la hermana de Frida Sofía

La esposa de Pablo Moctezuma, compartió una serie de imágenes en las que se puede apreciar a Natasha en diferentes etapas de su vida, asimismo, incluyó las últimas fotos de la fallecida.

Al pie del carrete de fotografías, le externó, “I miss you so much (Te amo mucho) La segunda foto fue la última vez que te vi, te estábamos despidiendo en el aeropuerto”, escribió.

“Little did I know that was the last time I would be able to hug U (No sabía que sería la última vez que podría abrazarte) Te extraño cada segundo del día mi Chata Divina”, agregó.

“Damos por hecho todo lo que tenemos y ahora me doy cuenta que la única realidad es que nada es seguro. Cualquier minuto puede ser tu último”, expresó también.

La socialité compartió lo complicado que le ha sido resignarse a su partida, “Que difícil es aceptar que ya no estás aquí. A veces me gusta pensar que estás en un viaje maravilloso para aminorar el dolor de tu partida”, añadió.

“Pero cuando me vuelve a pegar la realidad, me falta aire y nada me hace sentido, los colores ya no se ven iguales. Sé que es un día a la vez, lo sé. But I just miss you so much (Pero te extraño mucho)”, declaró para concluir el texto.

La última fotografía de Beatriz Pasquel y Natasha Moctezuma

Al carrete de siete imágenes, Beatriz Pasquel agregó una foto reciente de Natasha en blanco y negro, tres más de su infancia y dos de su adolescencia.

Probablemente la más especial es la segunda que añadió la madrastra de Frida Sofía, pues fue la última que la socialité y su hija pudieron tomarse juntas.

¿De qué falleció la hija de Beatriz Pasquel?

La joven de 24 años murió a causa de un infarto que sufrió mientras dormía y su abuela materna fue la encargada de avisar a la familia sobre su deceso, pues vivían juntas en Nueva York.