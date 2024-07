¿Bárbara Mori se casó con Fernando Rovzar? La actriz aclara todos los chismes luego de que el productor de cine la llamó “esposa”.

En plena promoción de la serie Las Azules, Bárbara Mori -de 46 años de edad- no pudo evitar los cuestionamientos por su romance con Fernando Rovzar.

Y es que hace unos días surgió el chisme de que Bárbara Mori y Fernando Rovzar se habrían casado, esto luego de que el productor se dirigió a la actriz como su esposa.

Aunque no le gusta hablar sobre su vida privada, Bárbara Mori reveló algunos detalles de su relación con Fernando Rovzar, de 44 años de edad.

Tras ser pareja, Bárbara Mori y Fernando Rovzar no dudaron en hablar sobre su experiencia al trabajar juntos como actriz y director.

¿Ya se casó con Fernando Rovzar? Esto dijo Bárbara Mori tras rumores de boda

Gran polémica se generó luego de que hace dos semanas, Fernando Rovzar se refirió a Bárbara Mori como “su esposa”.

Estas declaraciones de inmediato generaron especulaciones sobre una posible boda secreta entre Bárbara Mori y Fernando Rovzar.

Bárbara Mori y Fernando Rovzar (Bárbara Mori Instagram @delamori)

Tras todas las especulaciones, Bárbara Mori aclaró cuál es su situación con Fernando Rovzar y si es verdad que se casaron.

Aunque no quiso referirse sobre su estado civil, Bárbara Mori confesó que con Fernando Rovzar tiene una relación profunda que viene de vidas anteriores.

“Pues… él y yo estamos casados desde muchas vidas antes… no sé cómo explicarte, pero luego nos tomamos un café y ya te cuento a detalle” Bárbara Mori

Bárbara Mori dejó en claro que se encuentra en un gran momento de su vida, y es que tiene en Fernando Rovzar un gran apoyo; además de amor, respeto y admiración.

“Yo me siento mejor que nunca y él está yo creo que también en su mejor momento y eso es súper importante para poder tener una relación en donde honras a la persona que tienes enfrente y no hay una lucha o una guerra de poder de querer ganar o querer tener la razón como me pasó muchos años, es honrarlo, respetarlo como ser humano, como padre, como hombre” Bárbara Mori

Visiblemente enamorada, Bárbara Mori aseguró que con Fernando Rovzar está viviendo un sueño, pues con él puede ser en realidad quién es.

“Él me deja ser a mí y yo lo dejo ser a él y como somos nos admiramos, no necesitamos cambiar nada uno del otro y eso está bien difícil, es un sueño” Bárbara Mori

Bárbara Mori confesó que ahora que trabajó por primera vez con Fernando Rovzar muchos les recomendaban no llevar el trabajo a casa.

Y es que creían que podían desgastar su relación; sin embargo, Bárbara Mori señaló que eso no pasó así, ya que era inevitable que comentara con Fernando Rovzar sobre el trabajo.

Bárbara Mori se mostró feliz de tener una relación con una persona como Fernando Rovzar.

“El consejo más increíble que te podemos dar es que llegando a casa no hablen de trabajo, pero nunca pudimos llegar a casa y no comentar lo que habíamos hecho, tenemos una relación como, no sé, nunca me imaginé que existiera una relación así” Bárbara Mori

¿Por qué Fernando Rovzar llama esposa a Bárbara Mori?

Bárbara Mori no fue la única habló sobre los chismes de que ya se había casado con Fernando Rovzar.

Fernando Rovzar también fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo en las que se refirió a Bárbara Mori como su “esposa”.

De manera contundente, Fernando Rovzar señaló que se refiere de esa manera a Bárbara de Regil porque no hay otro término que exprese mejor su relación con la actriz.

“La razón por la que yo digo esposa, la verdad, es porque no hay otra manera de decirlo, no hay nada menos, decir algo menos no sería real, no sería cierto, entonces digo esposa porque es el término que más se acerca a lo que tengo” Fernando Rovzar

Al igual que Bárbara Mori, Fernando Rovzar se dijo feliz de estar en una relación sólida en donde ambos se apoyan.

“Me siento profundamente afortunado de estar en una relación tan sólida, tan amorosa, tan increíble, donde nos complementamos y nos apoyamos” Fernando Rovzar

Fernando Rovzar aseguró que no se cierra a la posibilidad de casarse con Bárbara Mori.