Bárbara de Regil es la protagonista de Cabo y ayer -20 de octubre- que se llevó a cabo la premiere de la telenovela, resaltó con un vestido repleto de cadenas.

Al ser la protagonista de la nueva novela de José Alberto ‘el güero’ Castro, Bárbara de Regil no quiso pasar desapercibida, costara lo que le costara.

Incluso, la actriz apuntó en su Instagram que no podía ni sentarse y a la presentadora le confirmó que le costó mucho ponerse el ajustadísimo vestido.

Bárbara de Regil se luce como protagonista de Cabo con ajustado vestido

Bárbara de Regil de 35 años de edad, no podía dejar de lado que ella es la protagonista de la telenovela Cabo, de modo que planeó a la perfección su look.

Desde muchas horas antes de la premiere de Cabo, Bárbara de Regil se mostró en el proceso de su look, pues contrató maquillistas para verse espectacular.

Pero no solo se trató del make up, sino que la actriz decidió no pasar desapercibida en su gran momento y se puso un vestido de cadenas con el que no podía ni sentarse.

En sus historias de Instagram, compartió un video en donde se le ve sentada junto a la conductora Karla Gómez, pero entre sonrisas, hace un gesto que ella llama “de rana”.

Bárbara de Regil con su ajustado vestido en premiere de Cabo. (@barbaraderegil)

Dijo que esto se debió a que no podía estar sentada con el vestido tan ajustado que llevaba.

Asimismo, en la presentación que tuvo para la premiere, se ve como Bárbara de Regil se atora con su vestido y la conductora le ofrece su ayuda.

Sin embargo, salió a relucir en la conversación que a Bárbara de Regil le costó demasiado ponerse el vestido de tan ajustado que estaba, “fue un reto”.

Aquí las fotos de cómo brilló Bárbara de Regil con su vestido de cadenas:

Bárbara de Regil, protagonista de Cabo. (Agencia México)

Bárbara de Regil con su ajustado vestido. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil impacta a su hija Mar de Regil con su vestido

Bárbara de Regil se puso un vestido para destacar en la premiere de Cabo, la nueva telenovela que protagoniza junto a Matías Novoa de 42 años de edad.

Sin duda el objetivo de la actriz se cumplió, pues con el look que eligió no pasó desapercibida y hasta dejó impactada a su hija Mar de Regil, quien tiene 18 años de edad.

Reacción de Mar de Regil al ver el look de Bárbara de Regil para Cabo. (@barbaraderegil)

Sin embargo, la reacción del esposo de Bárbara de Regil, no fue tan impactante como la de su hija, pues él solo prendió el flash para “verla mejor”.