Bárbara de Regil no para de recibir hate y ya no es por lo que dice, sino por su cuerpo. Por ello, da un consejo a todos aquellos que tienen que lidiar con “gente popó”.

La actriz de 35 años de edad, quien es protagonista de Cabo, se dio el tiempo de dedicarle un mensaje a un haters, de quien ni siquiera quiso ocultar su identidad.

El hate es algo que Bárbara de Regil recibe de forma cotidiana, así que esta vez tomó un comentario que critica su cuerpo y dio el mejor consejo para responderles.

Muy pocas ocasiones Bárbara de Regil se da el tiempo de dedicarle un mensaje a sus haters y aunque nunca les responde directamente, en algunas ocasiones los balconea.

El cómo aguantar el hate, ha sido de los temas más fuertes que trata la actriz en sus redes sociales, además de consejos fitness y amor propio.

Ante ello, esta vez Bárbara de Regil decidió sacar el mejor consejo contra los haters y lo compartió a sus seguidores en Instagram.

La mejor manera de responder a un haters es “mandarlo a chingar a su madre”, fue lo que la actriz le dijo a sus seguidores.

Aunque enseguida dijo, que no era necesario que se los digas o se les escribas, sino que tú lo pienses y te liberes de esa “gente popó”.

Canelo y Grupo Firme: Amenazan a la influencer Chamonic para no revelar el video de la pelea en los XV Años

“Mándalos directo a chingar a su madre, no les escribas eso, pero piénsalo, -no les pongas chinga tu madre jaja-, porque entonces creas un hate que no acaba, pero piénsalo, bye”.

Bárbara de Regil, actriz.