Bárbara de Regil se convirtió en madre cuando era adolescente y reveló en una entrevista que llegó a odiar a su mamá porque no quería cuidar a su hija para que ella se fuera de fiesta.

La actriz tuvo a su hija Mar cuando tenía 16 años y ha revelado que era su mayor ilusión ser madre, pero no fue un proceso fácil, pues padecía anemia y su situación familiar era complicada.

Actualmente 35 años y su hija tiene 18 años, a quien describe como su mejor amiga y han presumido su relación en varias ocasiones.

En una entrevista con el programa Montse&Joe, Bárbara de Regil confesó que llegó a odiar a su mamá porque no quería cuidar a su hija para que ella saliera a divertirse.

Bárbara de Regil, actriz. (@barbaraderegil)

“Mi mamá me ayudó mucho, porque no me ayudaba con ella (su hija)...Entonces yo le decía: ‘Mamá es que hay un fiesta’ y mi mamá me decía: ¿Y luego? ¿Me la cuidadas?, no, y yo la odiaba” expresó la actriz.

Bárbara de Regil le llegó a reclamar a su mamá por no acceder a cuidar a su hija, pero asegura que eso la hizo muy apegada a Mar.

Cuenta que acudía a todos lados con su hija, incluso cuando estudió fotografía y trató de aprender chino para ser traductora.

Bárbara de Regil era muy allegada a su abuelita

La actriz Bárbara de Regil reveló que mantenía una relación muy especial con su abuelita Rosario, quien fue quien la animó a trabajar en la televisión.

“Chayo era como mi mamá, era quien estaba ahí, la que me cuidaba, la que me ayudaba” dijo Bárbara de Regil sobre su abuela.

Está convencida de que a pesar de la muerte de su abuela, ella sigue cuidándola y le envía ‘bendiciones’.

Recordó que el día del cumpleaños de su abuela, los productores le informaron que se había quedado en el proyecto de ‘Rosario Tijeras’, el cual comparte nombre con su abuelita.

Bárbara de Regil, actriz. (Agencia México)

Bárbara de Regil también habló de los malo comentarios que ha recibido y menciona que aprendió a no engancharse con ellos.

Por otro lado, las opiniones a las palabras de Bárbara de Regil no se hicieron esperar: “Es como una eterna adolescente”, “Me cae muy mal Bárbara” y “Tiene sangre pesada””.

Bárbara de Regil sigue mostrando una actitud positiva ante las críticas y sigue compartiendo varios aspectos de su vida, como su relación con su hija Mar.