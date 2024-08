Eleazar Gómez y otros famosos están listos para cumplir las fantasías de todas, todos y todes con el espectáculo Bandidos Experience.

Verás, Bandidos Experience es el nuevo “Solo para mujeres” en Estados Unidos, al estilo de “Magic Mike”, donde famosos y celebridades se quitarán la ropa en vivo.

El elenco está conformado por hombres, todos ellos con cuerpos espectaculares que tienen como objetivo robar corazones y despertar bajas pasiones.

Elenco de Bandidos Experience incluye al polémico Eleazar Gómez

Bandidos Experience consta de un elenco conformado por 11 famosos; sin embargo, en cada función solo cinco personas deleitarán pupilas del público con sus encantos.

De acuerdo con Jesús Iván y Jorge Boyoli, organizadores del show Bandidos Experience, famosos, modelos y celebridades que son parte del elenco alternarán entre funciones.

Cabe mencionar que en cada función, habrá dos hots, quienes serán invitados de acuerdo a la ciudad donde se presente el espectáculo.

Entre el elenco se encuentra:

Eleazar Gómez -de 38 años de edad-

David Ortega -de 38 años de edad-

César Ureña -de 39 años de edad-

Osiris Orozco -de 41 años de edad-

Ian García -de 29 años de edad-

José Carlos Farrera -de edad desconocida-.

Elenco de Bandidos Experience (Especial)

¿Qué esperar del espectáculo Bandidos Experience?

Jesús Iván y Jorge Boyoli, de edades desconocidas, aseguran que Bandidos Experience no es una copia de “Solo para mujeres” por lo que pide no hacer comparaciones mucho menos cuando aún no se presenta el espectáculo.

En un encuentro con la prensa, organizadores de Bandidos Experience, adelantan que los bailarines ofrecerán un show en equipo, pero también tendrán su presentación en solitario.

El ardiente espectáculo durará una hora y media e incluirá números musicales que van desde el viejo oeste hasta pasar por distintas coreografías.

Público se deleitará con coreografías eróticas que se llevarán a cabo en una sala sadomasoquista así como habrá un número aéreo. “A través de luces llegaremos hasta donde el público lo permita”, advierten.

La presentación oficial se llevará a cabo el 18 de septiembre, en foro Indie Rocks, ubicado en la colonia Roma de la ciudad de México. Posteriormente se darán a conocer las fechas y los lugares donde se presentará Bandidos Experience.

Eleazar Gómez confirma ser parte del elenco de Bandidos Experience

Al respecto, Eleazar Gómez se dice contento con el nuevo proyecto por lo que invita a todas, todos y todes a Bandidos Experience.

Asimismo, Eleazar Gómez dice no sentir vergüenza por mostrar su cuerpo ya que es “otra expresión del arte”.

Tan confiado está en gustarle al público que no teme que sus exnovias vayan a verlo a Bandidos Experience, según reveló a Venga La Alegría.