Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother México, reapareció públicamente a unos días de que se reportó su detención en un banco, por intentar cobrar un cheque robado.

Azalia Ojeda visitó el programa ‘Ventaneando’ para defenderse de los señalamientos, asegurando que es inocente y que nunca estuvo detenida.

Incluso, Azalia Ojeda planteó la posibilidad de que ella, al igual que los dueños del cheque robado, sea víctima de fraude por la persona que se lo entregó para saldar una deuda.

Azalia Ojeda cuenta cómo llegó a sus manos el cheque robado

La ex participante de Big Brother contó que el cheque llegó a sus manos como pago por un negocio que hizo y al final no le cumplieron.

“Después de tanto tiempo, porque yo esta cantidad la di desde el 17 de diciembre, pues al ver que no cumplían le dije que no quería tener problemas, que me devolvieran mi dinero”. Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Azalia Ojeda señaló que tras recibir el cheque, fue tranquilamente al banco para cobrarlo, pero entonces las cosas comenzaron a ponerse raras.

“Después como de 40 minutos me acerco con la gerente del banco y le digo que por qué no me cambian mi cheque y me dice ‘es que estamos teniendo problemas, deme unos minutos, siéntese’” Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Azalia Ojeda asegura: “Yo nunca fui arrestada ni detenida”

Poco después, contó Ojeda, un policía se acercó a ella para comentarle el problema que había con su cheque, por lo que decidió cooperar con las autoridades.

“Yo nunca fui arrestada ni detenida” Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Azalia dijo que al darse cuenta de que ella misma estaba siendo víctima de fraude, accedió a la petición de presentarse ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

Ahí, señaló, estuvo 30 horas incomunicada y sin poder hablar con su abogado, pese a ello, Ojeda asegura que su detención es mentira.

“A mí nunca me detuvieron, nunca me tuvieron detenida, nunca me pusieron esposas, nunca me subieron a una patrulla” Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Poco después de su presunta detención, se filtró una foto que mostraba a Azalia Ojeda supuestamente fichada por las autoridades. Al respecto, ella dijo:

“Yo no estoy fichada, y lo pueden investigar, yo llegué y antes de tomarme mi declaración me dijeron que me tenían que tomar una fotografía para identificarme como la persona que entregué mi INE, pero nunca me ficharon porque yo no tenía delito para ser fichada” Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Azalia Ojeda presume que intentaban usarla como chivo expiatorio

La ex Big Brother comentó que por como se filtraron las cosas, piensa que quienes le dieron el cheque intentaban convertirla en su chivo expiatorio.

“Se me hace muy raro, y yo creo por eso que a mí me pusieron un cuatro… ¿cómo puede ser que yo no he cobrado el cheque y ya hay alguien que te está grabando? ...”, quiere decir que ya me habían puesto un cuatro, quiero pensar que es de la persona la que me está haciendo el fraude y no me quiere pagar”. Azalia Ojeda, exparticipante de Big Brother

Ante ello, Azalia dijo que está trabajando con su abogado para interponer una demanda contra la persona que la puso en esa situación.

Al borde del llanto, Ojeda lamentó que tras la difusión de su presunta detención, el público se lanzara a atacarla sin saber la verdad de los hechos.