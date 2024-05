Jaime Camil -de 50 años de edad- no solo pidió el mejor sueldo para ser el conductor de La Academia 2024, sino que hasta avión privado exigió.

La Academia 2024, el famoso reality show de canto más famoso de TV Azteca, regresa con una nueva edición y con sorpresas para los televidentes.

Una de ellas, Jaime Camil se ha confirmado como el nuevo conductor del programa, quien será el encargado de llevar la batuta para llegar a nuevas audiencias.

No obstante, el también cantante ha puesto algunas condiciones para aceptar el proyecto siendo su regreso a la televisora.

Jaime Camil (Tomada de video )

Jaime Camil pide avión privado para que lo trasladen a La Academia 2024

Este año se espera el regreso de uno de los realities musicales más famosos de México, La Academia 2024, la cual comenzó audiciones y a reclutar personal.

La Academia 2024 dio a conocer una foto oficial en sus redes sociales en la que le daba la bienvenida a Jaime Camil como el conductor del programa.

Jaime Camil formará parte de la nueva edición del reality de canto y al parecer pidió algo más que el mejor sueldo para ser el conductor.

“Pero ahora te quiero contar todo lo que pidió y las condiciones que puso y el porqué aceptó este proyecto” Productora 69

Jaime Camil es presentado como el conductor de La Academia 2024. (@LaAcademiaTV)

Con información del canal de YouTube, Productora 69, reveló el porqué Jaime Camil aceptó ser el nuevo conductor de La Academia 2024.

Se dice que el actor va a sustituir a Adal Ramones, quien estuvo frente al reality show por ocasiones y en este nuevo año la televisora buscaba un perfil fuerte para atraer a las nuevas audiencias.

Jaime Camil fue seleccionado como presentador y antes de confirmar puso algunas condiciones para aceptar el proyecto de TV Azteca.

De acuerdo con Productora 69, el actor dejó en claro que no radicaría en México y solo vendría para grabar el programa los domingos.

Por lo que exigió que al finalizar su participación lo trasladen en avión privado, pues se conoce que actualmente radica en Estados Unidos.

Jaime Camil puso condiciones para aceptar ser conductor de La Academia 2024

La conducción de La Academia 2024 estará encabezada por Jaime Camil, una estrella de talla internacional con una personalidad multifacética en el medio artístico.

El objetivo de la nueva edición de La Academia 2024 ser una de las mejores temporadas en la historia de este proyecto.

Jaime Camil será el encargado de ser el nuevo conductor del programa para elevar el rating con el horario estelar de los domingos.

No obstante, se conoce que el actor ha puesto algunas condiciones para su entrada al reality show.

De acuerdo con Productora 69, Jaime Camil no solo pidió avión privado, sino también que el trato directo sea con Ricardo Salinas Pliego.

Además, dejó en claro que no hará gira de medios, no entrevistas y no reporteros.

Para finalizar comentan que Jaime Camil será el conductor mejor pagado de lo que va de La Academia 2024.