A poco de que se filtrara un audio que probaría que César Bono sí amenazó a Jessica López Rivera, la persona que le debe 14 meses de renta, el actor le hace frente al nuevo escándalo.

César Bono, de 73 años de edad, no permitirá que la inquilina morosa se salga con la suya y se quede con su propiedad ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

Por lo que se hizo del audio y pedirá a peritos que lo analicen pues asegura fue hecho con inteligencia artificial.

A través del programa Sale el Sol, César Bono reitera que Jessica López, de edad desconocida, miente al decir que invirtió un millón 800 pesos en reparaciones.

“Ese dinero del que ella habla, jamás se ha demostrado, no millones de pesos ni diez centavos, o sea, no ha llevado una factura, o sea, jamás ha demostrado ningún pago a la casa, jamás la casa estuvo mal, porque si no, no hubiera podido vivir estos años”

César Bono