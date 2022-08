El cantante puertorriqueño Bad Bunny, lanzó hace un par de horas el video de ‘Neverita’, tema que estrenó junto a su más reciente trabajo discográfico ‘Un verano sin ti’, que publicó en mayo de este 2022, pero ¿de qué habla? Te contamos.

La canción de Bad Bunny, gira en torno al enamoramiento de un nuevo romance, aunque probablemente únicamente por una de las dos partes.

La lírica empieza contando la historia del jugueteo entre el intérprete y una mujer fría, que se divierte tentándolo; explica que, aunque está ‘a sus pies’, termina rechazándolo.

“Yo estoy puesto pa’ ti y tú te me quita’Diablo, qué piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita”. Bad Bunny

Bad Bunny (YouTube/Bad Bunny)

Detalla que la mujer en cuestión tiene muchos pretendientes, aunque a ninguno le hace caso.

“Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van, como las ola. El DM explotao, tos le escriben: “hola”. Una fila’e cabrone’ y yo quiero la cola, yeah, yeah, yeah”. Bad Bunny

Posteriormente expone que, aunque hay muchas personas a las que podría acercarse románticamente, él prefiere estar con ella, aunque sea rechazado constantemente.

“Déjame untarte el sunblock pa’ que no te queme. Aquí hay mucha ’nenas linda’, pero tú la tiene. Jugar conmigo, eso te entretiene. No sea’ mala, me tienes de meme”. Bad Bunny

Finalmente, señala que es una mujer que siempre está acompañada, aunque no se permite enamorarse.

Pero nunca sola, sola. Amores vienen y van, como las ola’. Tú lo que ere’ e’ una abusadora. Vo’a buscarte una cerveza y bebe’ el cora’, yeah, yeah, yeah”. Bad Bunny

El clip musical de ‘Neverita’ de Bad Bunny

El nuevo video de Bad Bunny, que lanzó para acompañar su tema ‘Neverita’, va muy a doc con el tema de su más reciente disco ‘Un verano sin ti’.

Entre olas del mar y una pantalla verde, el intérprete boricua, canta su éxito en el nuevo clip musical, que ha encantado a todos sus fans.

Sin duda, el reguetonero ha cosechado una gran base de seguidores mexicanos; prueba de ello, es la gran demanda que tuvieron las entradas para sus presentaciones en México y el resto de Latinoamérica.

A tan solo un par de horas de su estreno, el audiovisual, publicado en la plataforma de videos YouTube, ya cuenta con más de un millón de reproducciones, casi 20 mil comentarios y más de 200 mil ‘me gusta’.

Asimismo, sus fanáticos no tardaron en felicitarlo por sus éxitos y elogiar el video musical oficial de ‘Neverita’, que no deja de sonar en los antros.

Me encanta tu versatilidad y tu singularidad, es lo que hasta el día de hoy me sigue llamando la atención de ti”, “Esto demuestra que Bad Bunny es Bad Bunny en los tiempos de antes, en los tiempos de ahora y en el futuro”, “Este video me hizo llorar”, fueron solo algunos de los comentarios.