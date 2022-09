La estancia de Wendy de Las Perdidas en Los Cabos iba de lo mejor hasta que un mesero la llamó “caballero” y no solo una vez sino dos veces, acá te contamos cómo reaccionó.

Resulta que Wendy Guevara, de 31 años de edad, se encuentra en Los Cabos debido a asuntos de trabajo por lo que aprovechó que no tenía compromisos para darse un chapuzón.

Bajó a la alberca del hotel donde se hospeda y decidió ordenar un ceviche sin imaginar que el mesero que la atendería la llamaría “caballero” pese a que en ese momento Wendy Guevara se encontraba en bikini y sus pechos eran más que evidentes.

“¿Y me trae una coquita, por favor, señor. Ay, disculpe es que soy bien latosa”, se escucha decir a la integrante de Las Perdidas en un video que publicó la propia en su canal de YouTube.

Por lo que el mesero le pide no preocuparse y sin más la llama “caballero”, palabra que le borra la sonrisa a la famosa youtuber.

Wendy Guevara (Twitter)

“Chale, todo iba bien hasta que el señor me dijo ‘caballero’”, se queja la influencer y de inmediato asegura que su momento de disfrute quedó arruinado.

“Yo me sentía realizada aquí en Los Cabos, en la alberca, sintiéndome muy perra, muy nice, cargando un cóctel, hasta que el señor me dice ‘caballero’, ¿qué no me vio la chichis? Qué feos modos”, se queja para acto seguido carcajearse de su actitud depresiva.

Wendy de 'Las perdidas' (TikTok)

Wendy Guevera se carcajea ante acto de discriminación

Esperanzada porque se tratara de una confusión, Wendy Guevara vuelve a entablar conversación con el mesero, quien al llevarle su pedido le vuelve a decir “caballero”.

Razón por la que la influencer se declara incrédula y sin más rompe en carcajadas.

“No lo puedo creer. ¡Ay no! No mames. Ya no quiero cóctel. Y tan perra que me sentí, dije:’me voy a poner este bikini, me voy perrísima” Wendy Guevara

Molesta por no verse femenina señala estar arrepentida de no hacerle caso a quien le pidió operarse, claro, se trata de una burla para sí, por lo que en un tono más serio asegura que no le dará propina al mesero por cabrón.

Y finalmente subraya no estar enojada ya que es de mente muy abierta; sin embargo, sí causa molestia.