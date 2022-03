Así fue la reunión entre Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo; ambas intepretaron a Soraya Montenegro

Soraya Montenegro es una de las villanas más icónicas de las telenovelas. Itatí Cantoral fue la encargada de darle vida en “María la del Barrio” y ahora le toca el turno a Fabiola Guajardo de interpretarla en “Los ricos también lloran”.

Ambas actrices se reunieron y compartieron fotografías en redes sociales, por lo que sus fans comenzaron a decirles “Las Sorayas”, ya que Itatí Cantoral interpretó a la villana en 1995 y ahora Fabiola Guajardo será la nueva Soraya Montenegro.

Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo se fotografiaron desde los camerinos de un teatro y se mostraron felices e incluso Fabiola cargó a Itatí.

Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo (Instagram/@Itatícantoral)

“Mi hermanita hermosa, Fabiola Guajardo, la nueva Soraya Montenegro. Love you”, escribió Itatí en su cuenta de Instagram y Fabiola le respondió con un “Te adoro Queen”.

Itatí Cantoral y Fabiola Guajardo (Instagram/@ItatíCantoral)

Fabiola Guajardo expresó su admiración a Itatí Cantoral con el mensaje: “Soraya 1995 - Soraya 2022. Que no es lo mismo, pero es igual”.

Menciona que la vida las había vuelto a juntar y aprovechó para invitar al público a la obra “Sola en la oscuridad” donde actua Itatí Cantoral y escribió que siempre era un deleite verla en el escenario.

(Instagram/@FabiolaGuajardo)

Soraya Montenegro se volvió una inolvidable villana de las telenovelas

La historia de Soraya Montenegro tiene su origen en la radionovela “Cuando se regala un hijo” de la escritora Inés Rodena.

Esta radionovela fue adaptada a la televisión y en 1979 fue nombrada “Los ricos también lloran”, pero la villana se llamaba “Esther” y fue actuada por Rocío Banquells.

Años después, en 1995, esta historia cambió de nuevo de nombre y se llamó “María la del Barrio”. Aquí fue cuando surgió Soraya Montenegro, uno de los personajes más conocidos de Itatí Cantoral.

La Soraya Montenegro de Itatí Cantoral es conocida en la memoria colectiva por sus míticas frases: “¿Qué haces besando a lisiada?” y “Maldita lisiada”.

Este personajes fue la encargada de hacerle la vida imposible a María la del Barrio y Luis Fernando de la Vega, interpretados por Thalía y Fernando Colunga.

El personaje de Soraya Montenegro sigue vigente en memes y videos que recorren las redes sociales, incluso Netflix hizo promocionales de su serie “The Orange is the New Black” con este personaje.

Netflix trajo de nuevo a Soraya Montenegro para promocionar la serie en Latinoamérica, donde es muy conocido el personaje de “María la del barrio”.