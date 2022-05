Luego de que Christian Nodal dejara entrever que su exnovia no tenía dinero para pagar sus arreglitos o mantener a sus papás, aseguran que Belinda no le pagó a dentista que le arregló sus dientes, por lo que la embargarían.

A través del programa Chisme No Like, Javier Ceriani aseguró que Belinda no pagó el arreglo de sus dientes por lo que podrían embargarle las coronas y la porcelana.

“Belinda tiene una deuda, no solo con el SAT, también con la dentista. Se fue sin pagar a España”, aseguró el periodista, quien dijo se lo confirmó la propia dentista.

Así como cuestionó el por qué siendo tan joven la actriz tiene los dientes dañados. La teoría de Javier Ceriani es que la actriz tal vez consume una sustancia prohibida, aunque no se atreve a confirmarlo.

Mientras que sus compañeros aseguran que la dentadura también se daña por posiblemente bulimia o por mala higiene; sin embargo, no está claro el tipo de arreglo que Belinda habría solicitado en aquel momento.

Reprueban que novios de Belinda tengan que mantenerla a ella y a sus papás

Por otro lado, Javier Ceriani y Elisa Beristain no entienden cómo es que Belinda logra convencer a sus novios de darle dinero a ella y a sus papás.

Y es que en el mensaje de Christian Nodal confirma que el romance terminó por cuestiones económicas ya que al no darle dinero para arreglar su dentadura, como tampoco darle una cantidad para sus papás, ‘Nodeli’ dejó de existir.

“Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, reveló el hijo de Cristy Nodal, quien también exhibió a Belinda haciendo berrinche porque no obtuvo lo que quiso.

Christian Nodal responde a la mamá de Belinda. (@nodal)

“Me destruiste la vida”, aseguró la actriz así como le reprochó haberla dejado sola, tal reclamo habría provocado que Christian Nodal se diera cuenta que a su relación amorosa la sostenía el interés.

Conversación de Belinda y Christian Nodal. (@nodal)

Por lo que los conductores de Chisme No Like, recuerdan que el intérprete de música regional mexicana no es el único exnovio de Belinda que se siente utilizado por la actriz.