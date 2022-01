Arturo Carmona se aisla en su casa tras reinfectarse de Covid-19

El actor y ex esposo de Alicia Villarreal, Arturo Carmona, se encuentra aislado en su casa tras haberse reinfectado de Covid-19.

¿Qué síntomas le provocó su segundo contagio de Covid-19?, ¿fue peor que la primera vez? Arturo Carmona dio detalles sobre su estado de salud.

Arturo Carmona también habló de sus proyectos laborales, asegurando que el Covid-19 no le impedirá seguir impulsando el regreso de los ‘ Kumbia Kings ’ a los escenarios .

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Arturo Carmona confirmó que por segunda vez dio positivo a Covid-19 y contó los síntomas que ha padecido:

Tenía ”una tos muy leve, muy leve, empecé a sospechar, no pasé de ahí, después me tocó un poquito de dolor de piernas, posteriormente la producción [de su nueva telenovela] me manda a hacerme pruebas, a Maribel Guardia también, que somos compañeros de historia y dio positivo ella”

Arturo Carmona