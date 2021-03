La hija de Arturo Carmona, Melenie, denunció en redes sociales que fue víctima de abuso sexual y presentó una demanda contra su agresor

Arturo Carmona dio algunos detalles por primera vez de cómo va el proceso legal que comenzó en contra del agresor sexual de su hija Melenie Carmona Villarreal de 19 años de edad.

Fue durante el programa 'Ventaneando' que Arturo Carmona reveló que la demanda de su hija Melanie ya está en proceso, cabe señalar que el famoso fue muy cauteloso con la información que dio , ya que por recomendación de su equipo legal no puede revelar detalles para no obstaculizar la investigación.

"No puedo hablar de eso ahorita por temas de abogados no puedo hablar todavía de eso. Estamos en el proceso ya se levantó la denuncia desde el primer día y no me dejan decir mucho para no entorpecer nada” Arturo Carmona

Arturo Carmona también habló del actual novio de su hija, Patrick Ogama, quien también le ha mostrado su apoyo en su denuncia pública. Sobre el futbolista, el actor reconoció que le ha demostrado a Melenie mucho respeto y sobre todo apoyo en este complicado momento de su vida.

¿Qué le pasó a Melanie Carmona Villareal?

Recordemos que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la también hija de la cantante Alicia Villareal, Melanie Carmona Villareal, denunció en redes sociales que fue víctima de abuso sexual hace cinco años por parte de un familiar.

Melenie Carmona, quien entonces tenía 16 años, destapó que aquel día fue cansado para ella, por lo que se quedó dormida muy pronto; de repente, el hombre que ella conocía como “niño honesto y trabajador” y del cual no reveló su identidad, entró a su habitación con la excusa de que había escuchado ruidos extraños, por lo que se quedó en su habitación. Esa noche él metió su mano en su short.

Melenie Carmona contó que estuvo encerrada durante 2 horas en el baño, donde no dejaba de llorar y no podía ni respirar. Ya que tuvo el coraje de salir a afrontar al agresor, este ya se había ido de su casa.