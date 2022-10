La actriz Sandra Montoya no quiere callarlo y reconoció que Juan Osorio siempre será su amor eterno, pues recordó que este le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó.

Sandra Montoya de 56 años de edad, compartió que por no querer hacer de su vida un escándalo rechazó tres veces contraer matrimonio con el famoso productor Juan Osorio.

Asimismo, la actriz aseguró que hoy día ama a Juan Osorio de 65 años de edad, esto pese a que él tiene un noviazgo sólido con Eva Daniela de 27 años de edad.

Sandra Montoya aún ama a Juan Osorio

La actriz y violinista Sandra Montoya asistió al programa de Gustavo Adolfo Infante ‘De primera mano’, en donde reveló que sí tuvo una relación con Juan Osorio.

Sandra Montoya, violista y actriz. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Pese a que las especulaciones nunca habían sido aclaradas, por fin compartió que sí tuvo un romance con Juan Osorio y que casi llegó a un matrimonio.

Sandra Montoya expresó un amor eterno por Juan Osorio, pues dijo que aún ama al famoso productor de Televisa, pese a que llevan años sin trabajar juntos ni tener relación.

La violista dejó en claro que ella no se metió el matrimonio que este tuvo con Niurka Marcos de 54 años de edad, pues dijo que habían pasado meses de que ellos habían terminado.

Señaló que el productor le propuso que fuese su novia de forma romántica, llenándola de rosas y enseguida le pidió que se casara con él.

Sin embargo, como ella no era muy conocida en el medio del espectáculo y estaba consolidando su carrera, prefirió no aceptarlo para estar alejada del escándalo.

“Sentí que no era el momento, teníamos muy poco tiempo de estar juntos, de iniciar, no lo bate, solo le dije no es ahorita… yo lo quería de verdad, no lo quería para aparentar, para que el mundo me viera con el productor”. Sandra Montoya, actriz.

La sorpresa a las declaraciones de Sandra Montoya llegaron cuando compartió que no fue una sola vez la que lo rechazó, sino que Juan Osorio le propuso matrimonio tres veces.

Juan Osorio (Agencia México)

Y en todas ellas, Sandra Montoya le dijo que no, pese a que sentía un profundo amor por él, “me hubiera encantado estar de por vida con él”.

“Después seguimos y ya hubo una segunda, una tercera vez, que me lo propuso y me dijo que iba a ser la última vez que me lo proponía”. Sandra Montoya, actriz.

¿Juan Osorio truncó la carrera de Sandra Montoya?

Después de que Sandra Montoya rechazara la propuesta de matrimonio de Juan Osorio en tres ocasiones -aunque lo amaba-, dijo que tras su ruptura, su carrera se complicó.

Sandra Montoya primero reveló que pese a que trabajó en producciones para Juan Osorio, le costó mucho que la recibiera para impulsarla, tal como hizo con Pablo Montero.

Sin embargo, luego de que el productor se dio cuenta de todo el trabajo que había hecho, comenzó a ayudarla, aunque tras su ruptura muchas puertas se le cerraron.

Sandra Montoya dijo no culpar a Juan Osorio de que se carrera profesional se complicara, pero subrayó que sí pasó enseguida de que terminaron su relación amorosa.